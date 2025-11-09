Los Presupuestos de 2026 van tarde y camino de nacer muertos

El Gobierno regional suele iniciar después del verano la elaboración formal de las cuentas del año próximo. Este ejercicio, con las partidas aprobadas a mitad, un 23 de julio, el mes de septiembre se antojaba muy prematuro; como lo fue octubre y lo está siendo noviembre. Los años en los que no ha sido necesario prorrogar los presupuestos, el techo de gasto se aprobaba a mediados de noviembre y, aún así, se lograba dar luz verde al proyecto de ley en los últimos días de diciembre. En 2026, como en 2025, habrá prórroga, pero tiene pinta de que esta se alargará doce meses. O más.

«Los de 2025 llevan en vigor poco más de tres meses y estamos acelerando para su ejecución antes de final de año», señalan a La Opinión fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, que revelan que la prioridad no es aún cuadrar los números del próximo ejercicio. No obstante, aseguran que el Gobierno regional presentará los presupuestos de 2026. No solo eso: «Presentaremos unos presupuestos con más recursos para la sanidad, la educación y las políticas sociales, con apoyo para los autónomos y las empresas, y con bajadas de impuestos».

Aunque tarden y lleguen con la prórroga de los de 2025 iniciada, es seguro que el equipo del consejero Luis Alberto Marín terminará por presentar un proyecto de ley. Lo contrario supondría un torpedo en la línea de flotación del Partido Popular y del presidente regional, Fernando López Miras, que llevan más de un año denunciando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura. «Puede haber presidentes autonómicos del PP que tampoco los hayan sacado adelante, pero, al menos, sí los presentan», esgrimen.

De hecho, preguntado por esta cuestión, el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, declaró: «No somos Pedro Sánchez». De San Esteban saldrán unos Presupuestos. Ahora bien, «serán los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional los que tendrán que decidir si quieren bloquear el futuro de la Región», añadió.

Cuando los tenga Marín, un PP en minoría deberá tocar a la puerta del Grupo Parlamentario Vox, que ahora mismo no está por la labor de sentarse con el PP. Su portavoz en la Asamblea Regional y presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, lo tiene muy claro: «No nos vamos a sentar a negociar el Presupuesto del año que viene con el Partido Popular hasta que no se cumpla el acuerdo anterior».

Según él, tarde o temprano tendrán que hacerlo porque «la Región de Murcia no puede no tener cuentas ningún año debido a su situación financiera».

Como parte del acuerdo, cabe recordar que el Gobierno regional se vio obligado a cerrar el hogar de protección de menores Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, el pasado mes de octubre. También tuvo que frenar el inicio del Programa de Cultura Árabe y Lengua Marroquí en el que iban a participar 348 alumnos de diez centros educativos de la Región. Asimismo, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, tuvo que anunciar en la Cámara autonómica que, junto a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, pondrán en marcha un «comité técnico para establecer los mecanismos necesarios para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados». Era otra de las condiciones de Vox para los Presupuestos de 2025, como la realización de pruebas periciales que demuestren que los niños y adolescentes migrantes que llegan a la Región tienen menos de 18 años. Dichas pruebas «ya se están realizando», le informó a Antelo el propio presidente López Miras en sesión de control.

Aunque el Gobierno de la Región va dando pasos —también se aprobó la inversión necesaria para la construcción del Centro de Capacitación Industrial de la Fremm—, quedan obstáculos a la vista para poder dar carpetazo al acuerdo de Presupuestos de 2025 y pasar a, al menos, intentar negociar los del año próximo.

El principal es, sin duda, la reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, una norma que todos los grupos quieren modificar, pero cada uno a su manera. Según el documento, esta reforma tendría que haberse aprobado antes de finalizar el pasado mes de octubre.

Además, deberá impulsarse el proyecto de ampliación del tranvía desde el municipio de Murcia hasta el de Molina y Alcantarilla antes de que acabe fin de año. Lo mismo para el proyecto de construcción del nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad y el Acuerdo Marco para el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Mucho trabajo para algo más de mes y medio y con ambos grupos parlamentarios, PP y Vox, más alejados que nunca.

Tal vez por eso, el portavoz ‘popular’, Joaquín Segado, habla abiertamente de la posibilidad de que el presupuesto se prorrogue ‘sine die’, evitando así pasar de nuevo por meses de arduas negociaciones con Vox en el año previo a la cita electoral de 2027. «Puede estar plenamente vigente para lo que resta de legislatura», dijo hace dos semanas. El futuro se vislumbra sin nuevas cuentas ni elecciones hasta 2027.