Criminología
"Muchísimas mujeres están siendo víctimas de imágenes sexuales manipuladas y nunca lo sabrán"
"Si alguien crea para consumo propio este tipo de contenido, será muy difícil que salga a la luz", apunta la profesora Cristina Domingo Jaramillo, una de las participantes en el III Congreso Internacional de Criminología de la UMU
Graduada en Criminología y profesora de la Universidad de Granada, es una de las participantes del III Congreso Internacional de Criminología de la Universidad de Murcia (CICUM), que se celebrará en el Paraninfo de la UMU los días 12, 13 y 14 de noviembre. Cristina Domingo Jaramillo sugiere que «no sea tan sencillo» acceder a plataformas donde se generan fotos y vídeos sexuales que parecen reales.
Hablará usted en el III Congreso Internacional de Criminología sobre ‘El auge de los deepfakes y su implicación en la victimización sexual’. El auge, ¿se incrementa conforme pasan los días, con los avances tecnológicos?
Las deepfakes o ‘ultrafalsificaciones’, denominadas así porque en muchas ocasiones son tan realistas que es difícil distinguirlas de la realidad, están aumentando con el paso del tiempo y los avances tecnológicos. Hay que aclarar que no todas las ultrafalsificaciones tienen contenido pornográfico, sino que pueden ser de muy diversa temática y, por supuesto, no delictiva.
Sin embargo, muchas sí son sexuales. Y vejatorias...
Es muy fácil, pues apenas está restringido, el acceso a las plataformas o aplicaciones virtuales que permiten la creación de imágenes o vídeos de supuestas personas realizando alguna acción con connotaciones sexuales. Ya sea con el rostro de una persona real a la que se desnuda o creaciones completamente ficticias, cada vez, como digo, son más comunes. El caso que más preocupa es el primero, puesto que se utiliza la imagen de una persona real . El informe ‘State of deepfakes 2023: Realities, Threats and Impact’, elaborado por la empresa de ciberseguridad Home Security Heroes, pone de manifiesto que de 2022 a 2023 los montajes de este tipo aumentaron en un 464%, siendo el 99% de las víctimas mujeres.
Quizás la tecnología avance tanto que en un futuro se prediga un delito, aunque lo veo muy improbable
«Honey AI presenta una novia virtual que siempre está ahí para ti y ofrecerte la compañía que tanto anhelas». Así exponen desde la aplicación Get-Honey qué producto ofrecen. ¿Es esto un filón para acosadores, que podrían llegar a construirse una ‘novia’ virtual a imagen y semejanza de la mujer que les obsesiona?
No sabría decirle con seguridad, dado que aún no hay evidencias al respecto. Sí es cierto que si permite crear a una IA con apariencia de mujer que actuará como ‘novia’ virtual, el individuo podría recrear la imagen de la mujer que le obsesiona, perfectamente. En ese sentido pues sí, estas personas podrían construirse esa novia que desean en el mundo virtual igual que la mujer real que les obsesiona.
¿Habrá miles, una cantidad inimaginable de mujeres, que hayan sido víctima de imágenes manipuladas y nunca lo sabrán?
Si no se difunden, muy probablemente haya muchísimas mujeres que estén siendo víctimas de imágenes manipuladas. Todo depende de la difusión porque si alguien crea para consumo propio este tipo de contenido, será muy difícil que salga a la luz. Cuestión distinta es si llega a difundirse, porque en este caso es más sencillo descubrirlo y conocer la cifra siquiera aproximada de mujeres cuya imagen está siendo utilizada para la elaboración de este contenido.
Dice que, en un 99% de los casos, las víctimas son mujeres. ¿Afrontarían los hombres igual, por regla general, saberse víctimas de un deepfake?
No en todos pero en la gran mayoría de casos, como ocurre con la delincuencia sexual en general, las mujeres son las víctimas de este tipo de delitos. Sí, algunos estudios han concluido que el 99% de las víctimas son mujeres.
¿Considera que se ha adaptado ya el Código Penal ante esta nueva forma de delincuencia online o falta mucho por hacer?
Se están dando pasos en este sentido, aunque en el caso de que las imágenes utilizadas sean de menores, la conducta ya estaría tipificada en el artículo 189.1.d) del Código Penal, en el que se recoge la pornografía virtual. En este precepto se castiga la creación de imágenes realistas de menores, es decir, creadas de forma artificial pero que sea muy difícil distinguirlas de la realidad. Por tanto, en este supuesto ya intervendría el Derecho Penal. Igualmente, el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales prevé la inclusión de un nuevo artículo 173 bis en el Código Penal que incluiría entre los delitos contra la integridad moral la difusión, exhibición y cesión de la imagen corporal o audio de voz generada de forma artificial sin autorización del afectado, de modo que parezca real y simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.
¿Cómo se puede combatir esta lacra cibernética?
Sobre todo, con medidas preventivas y educativas desde edades tempranas. En muchas ocasiones son menores los que realizan esta conducta. Recordemos nuevamente el caso de Almendralejo, en el que unos chicos desnudaron virtualmente a algunas compañeras de clase con un nivel de realismo tal que era muy difícil incluso para ellas y su familia saber que eran imágenes creadas virtualmente. Por otro lado, que el acceso a las plataformas no sea tan sencillo..
Con el auge de las tecnologías, ¿llegaremos a ver inteligencias artificiales que anticipen y, por tanto, eviten un crimen?
Ya existen instrumentos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permiten predecir el lugar y momento de comisión de la delincuencia en general o ciertos delitos, con lo cual se permite una mejor gestión de los recursos. Predecir un delito concreto es muy difícil porque depende de muchas variables (personales, ambientales, etcétera); pero, quién sabe, quizás la tecnología avance tanto que en un futuro lleguemos a ese escenario, aunque lo veo muy improbable.
Tres jornadas de simposio ‘criminal’
La ponencia inaugural del congreso correrá a cargo de Christopher Birkbeck (University of Salford. Manchester), que hablará sobre ‘La (in)visibilidad de la criminalidad y la justicia penal en los medios de comunicación’.
Tras él, el primer día de simposio seguirá con una mesa redonda sobre ‘Análisis jurídico-criminológico de la esquizofrenia’, en la que participarán varios expertos. Después, otra mesa redonda: ‘Relación entre el TDAH y la delincuencia’
El segundo día, turno de ‘Análisis policial del genocidio en la sociedad actual’, ‘Aspectos victimológicos del conflicto palestino-israelí. Del terrorismo al genocidio’ y ‘La lingüística como ciencia forense: aplicaciones prácticas en el entorno criminológico’.
Y el viernes 14, como colofón, ‘Las mujeres delincuentes en el ámbito penitenciario’, ‘Amor de madre. La maternidad desde una perspectiva criminológica, ‘Las mujeres delincuentes desde la esfera policial’ y ‘El auge de los deepfakes y su implicación en la victimización sexual’.
