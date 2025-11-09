Jesús Lorente pinta dos murales en Oncología del hospital Santa Lucía

La Unidad de Onco-Hematología del Hospital General Universitario Santa Lucía ha inaugurado dos nuevas pinturas murales en sus paredes como una nueva acción para mejorar la estancia de los pacientes y sus familiares, dentro de la estrategia de humanización del Área de Salud de Cartagena para crear entornos hospitalarios más amables.

Se trata de dos obras artísticas del pintor Jesús Lorente, realizadas gracias a la colaboración de la empresa FCC Medioambiente y que muestran diferentes paisajes con el objetivo de ofrecer un ambiente más acogedor.

La directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, visitó la unidad y destacó que «los murales han sido diseñados para contribuir al bienestar emocional de los pacientes durante su proceso de tratamiento», y con ellos «se pretende generar una atmósfera relajante y positiva que contribuya a disminuir el impacto psicológico que a menudo conlleva el diagnóstico y la atención en un entorno médico».