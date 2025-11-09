Viticultura
La Cofradía del Vino Reino de la Monastrell celebra su Gran Capítulo de Investidura en Alicante
La ciudad de Benissa fue el lugar escogido para investir a Mara Bañó y Ángeles Ruiz García como cofrades de mérito y honor, y a Miguel Corty y Florencio Corty como cofrades de número
La ciudad de Benissa, en la provincia de Alicante, acogió hoy el XVII Gran Capítulo de Investidura de la Cofradía del Vino Reino de la Monastrell, que tiene su sede en la ciudad de Murcia. Se trata del acto central de los realizados cada año por la cofradía, en el que se lleva a cabo la investidura de nuevos cofrades de número, mérito y honor, aumentando así la familia de la Monastrell, que este año se une en armonía con la Moscatel, presente en toda la zona vitivinícola de la Marina Alta.
La jornada dio comienzo a eso de las 12 horas en la Basílica de la Purísima Xiqueta y San Pedro Apóstol de Benissa, donde se celebró una eucaristía. Posteriormente, acompañada por una xirimita —un instrumento musical de viento típico de la Comunidad Vañenciana—, la comitiva llevó a cabo un pasacalles hasta las Cases del Batlle, que acogió, a las 13.15 horas, el Gran Capítulo de Investidura, que fue glosado por Enrique García Albelda, valenciano de Carcaixent y gran estudioso de la sumillería y la restauración, que desde hace nueve temporadas desarrolla su actividad profesional como director de los equipos de sumillería los restaurantes BonAmb de Javea, con dos Estrellas Michelin, y Casa Pepa, en Ondara, con una Estrella Michelín.
Durante el Gran Capítulo fueron investidas como cofrade de mérito Mara Bañó, propietaria de bodega Les Freses de Jesús Pobre, en la Marina Alta, y como cofrade de honor, Ángeles Ruiz García, periodista, escritora e investigadora gastronómica, que actualmente es coordinadora de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor de la Universidad de Alicante y trabaja en el Centro de Gastronomía del Mediterráneo Gasterra UA-Dénia.
Miguel Corty fue investido como cofrade de número con el sillón DOP UTIEL-REQUENA, mientras que Florencio Corty fue investido como cofrade de número con el sillón DOP ALICANTE, sillones que representarán en los actos de la cofradía y en todos aquellos a los que asistan como cofrades.
Para la organización de los actos que conformaron este Gran Capítulo, la Cofradía del Vino Reino de la Monastrell contó con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Benissa, junto a la Denominación de Origen Protegida Alicante.
