Bares y restaurantes, casi saturados desde mitad de noviembre por las comidas de empresa y de Navidad

Los polvorones ya están en los supermercados mientras que las luces y los montajes de Navidad más difíciles de instalar empiezan a verse por las calles de los principales puntos de la Región de Murcia. Ni las empresas ni las propias personas son ajenas a la realidad de que cada vez se va adelantando más y las comidas y cenas de empresa, de familiares y amigos de cara a la Navidad no son tampoco una excepción.

Cada vez resulta más difícil, llegados estos días, tratar de que un bar o restaurante descuelgue el teléfono asegurando que tiene sitio para un gran grupo de personas en los próximos fines de semana. No es que en diciembre esté ya casi todo lleno, es que noviembre también se ha consolidado y roza ya a estas alturas en numerosos negocios el aforo completo para estas celebraciones.

Así lo manifiesta a La Opinión José María Rubiales, presidente de cafeterías y bares de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región (HoyTú), quien asegura que la campaña de reservas para las comidas y cenas de empresa en la Región (sobre todo, en las principales ciudades, como Murcia, Cartagena o Lorca) vuelve a comenzar este año con una notable antelación sobre lo que venía siendo habitual años atrás.

Prácticamente muchos de los principales restaurantes con más ‘nombre’ de Murcia para este tipo de actos y eventos tienen ya la agenda completa, mientras que los menús de Navidad a precio cerrado se empiezan a programar y a dar durante el mes de noviembre, explica.

No es una tendencia que solo se dé en la Comunidad, sino que poco a poco va calando en el resto del país, aunque Rubiales hace hincapié en que en Murcia este adelantamiento de las fechas se aprecia más fuerte que en otras comunidades debido al alto número de empresas y al fuerte movimiento que generan estas celebraciones para el sector de la hostelería regional. El sector hostelero coge así fuerzas hasta dentro prácticamente de dos meses, ya que se baja bastante el pistón una vez que pasa el Día de Reyes.

Rubiales confirma que los dos viernes centrales de diciembre (los de mayor demanda) ya están llenos, igual que los sábados; además, algunos de los salones de celebraciones, locales y restaurantes más afamados de la capital reciben las reservas de un año para otro. «Hay empresas que reservan de Navidad en Navidad y en verano ya terminan de cerrarlo por completo», indica.

También coincide con Rubiales Juanjo Nicolás, presidente de restaurantes de HoyTú, a la hora de señalar que los clientes buscan, sin fortuna, los viernes y sábados centrales de diciembre, que desde hace tiempo están ya prácticamente al 100%.

A esta anticipación contribuyen también las reuniones de amigos, antiguos compañeros de trabajo o de instituto, que suelen fijarse antes de las semanas centrales de diciembre: «Se hacen antes por dos motivos: para encontrar sitio libre y para dejar las fechas más navideñas a las empresas y a las familias», apunta el también gerente del restaurante El Churra de Murcia.

Cambio de hábito tras la covid

El sector hostelero celebra que esta campaña haya arrancado fuerte desde hace tiempo, aunque también reconoce cambios en los hábitos de los clientes a la hora de hacer la reserva: «Antes había comidas y cenas todos los días previos a Nochebuena. Ahora las cenas han bajado mucho y las comidas han cogido más fuerza», destaca Nicolás.

El representante de los restaurantes de la patronal hostelera añade que los dueños de bares y restaurantes apreciaron este cambio de tendencia tras la pandemia y que, cinco años después, parece asentado en la Región: «La gente prefiere alargar la comida con la tarde. Han visto que, al final, es más apetecible que quedarse hasta las tres o las cuatro de la mañana», explica.

El ‘chip’ cambia una vez superado el Día de Todos los Santos. Tradicionalmente se venía considerando el mes de noviembre como de transición y con un periodo flojo. Ahora, por suerte, las fechas clave se llenan enseguida y los clientes se están concienciando de reservar con más antelación para no quedarse sin sitio», indica, por su parte Rosa Perán, presidenta de Hostelor, la Asociación Profesional de Hosteleros de la Comarca de Lorca, de la que forman parte unos 140 negocios.

La Ciudad del Sol, junto a la capital y Cartagena, es otro de los puntos neurálgicos de la hostelería, ya que, además del público local, muchos clientes proceden de municipios cercanos como Águilas, Totana o Puerto Lumbreras, así como los propios lorquinos de pedanías lejanas que «se decantan por venir a la ciudad a celebrar estos encuentros, sobre todo durante los mediodías».

Por su parte, fuentes de Hostecar se limitan a informar de que en la zona de Cartagena «las reservas de cara a Navidad no han esperado, especialmente con las comidas de empresa. Varios restaurantes se aproximan e incluso alcanzan el lleno en los días de la segunda y tercera semana del mes de diciembre. Simultáneamente, aunque de forma más progresiva, ya se van haciendo notar las reservas para los días más señalados de la Navidad».

La preferencia por las comidas en lugar de las cenas sí que ha provocado que los mediodías se desborden y la presión se lleve también a las noches, cuando ya es muy difícil encontrar un hueco libre. «Los viernes 12 y 19 de diciembre ya están llenándose también las cenas porque a mediodía no cabe nadie más», sostiene, por su parte, Juanjo Nicolás.

Otra de las desventajas que ve Rubiales la sufren los bares más pequeños de las ciudades: «En este caso, muchos de ellos sufren porque la gente se va de comida después y, como mucho, se toman algo previo y luego se queda vacío». Cita, por ejemplo, el caso de la Plaza de las Flores de Murcia: «Son días fuertes que no la ves todo lo llena que podría estar para ser un viernes a mediodía o un sábado», dice.

Sin variaciones de precio

En cuanto a si la inflación va a afectar al precio de los menús navideños de bares y restaurantes este año, Juanjo Nicolás defiende que continúan en niveles similares a los del año pasado. «Lógicamente, depende del establecimiento, es posible que algunos lo suban mínimamente, pero por 40 euros ya puedes tener un buen menú navideño completo, con bebida incluida, incluyendo cerveza, vino, agua o refrescos. Las copas ya es mundo que va aparte y cada negocio decide de qué forma se gestiona y se paga», puntualiza.

El centro gana al extrarradio

Más allá del día de la semana, dónde se localiza el bar, restaurante o salón donde se realiza la comida o cena se ha convertido también en un factor decisivo a la hora de reservar: cada vez más grupos optan por locales situados en el centro de las ciudades en lugar de las afueras para, entre otras cuestiones, evitar desplazamientos en coche y facilitar, en la medida de lo posible, la vuelta a casa en taxi tras la fiesta.

Hace unos años, disponer de aparcamiento cercano era casi imprescindible para cerrar una reserva, pero esa prioridad ha ido perdiendo peso en favor de la comodidad y la seguridad de no tener que coger el volante.