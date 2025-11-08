Una víctima murciana de acoso escolar: «No puedo con esto, el cole no me ayuda y prefiero morirme»
Los padres de un menor de San Javier denuncian haber tenido que cambiarlo de centro tras varios años avisando al colegio de un presunto acoso escolar
Álvaro (nombre ficticio para mantener el anonimato del menor), un niño murciano de 10 años, ha tenido que cambiar de colegio en el municipio de San Javier después de cuatro años en los que sus padres han venido denunciando constantemente ante el equipo directivo del CEIP El Recuerdo el presunto acoso escolar que ha sufrido su hijo por parte de un grupo de alumnas del mismo centro.
Su familia lamenta que se haya llegado a esta situación por la falta de soluciones y que haya sido él el que cambie de centro y no las «agresoras». «Le hemos tenido que cambiar de colegio porque no hicieron nada», llegan a indicar sus familiares a La Opinión.
Ante las señales de alerta que venían recibiendo hablaron en numerosas ocasiones con los tutores, docentes y responsables del colegio alertando de la situación que se estaba produciendo y que comenzó con insultos y alguna agresión física que llegó a provocarle hematomas.
«Todo fue hablado con la tutora y con el equipo directivo, quienes decían que no era acoso sino cosas de niños», recogen en el escrito que sus padres enviaron a Inspección Educativa.
Pasaron los cursos y el problema se fue agravando, según indican, ya que «las niñas comenzaron con amenazas y a apartarlo no solo de ellas sino de todo el mundo, dejándolo solo durante todos los recreos y acorralándolo para acobardarlo».
Este año, al comenzar el curso, la situación se volvía a repetir. «Le dijeron ‘al final te vamos a dar con la botella de aluminio en la nuca y va a estar llena, que duele más’», indican los padres también en la denuncia.
Este fue el detonante. «Nuestro hijo salía llorando desconsoladamente», dicen, una situación que ha hecho que Álvaro terminara yendo al psicólogo y al neurólogo, ya que le estaba afectando emocionalmente y provocando migrañas muy fuertes durante la etapa escolar.
Los padres desesperados, volvieron a informar a la tutora, que les reconoció haberse dado cuenta de lo sucedido. El centro activó el protocolo por acoso escolar para recopilar pruebas, pero antes de que finalizara se activó también el protocolo por riesgo suicida al haber dicho este alumno «no puedo más con esto, siento que el cole no me ayuda y prefiero morirme», detallan los progenitores, quienes lamentan que este no durara ni una semana.
«Ambos protocolos se cerraron porque decían que habían salido desfavorables», afirman.
Los familiares de Álvaro lamentan que finalmente hayan tenido que optar por cambiar al menor de colegio y que «se trate a las víctimas como culpables».
Educación: «El expediente se cerró»
Preguntados por esta situación, la Consejería de Educación afirma que el expediente se cerró «sin evidencias de acoso» y que «fue la familia del alumno la que decidió voluntariamente cambiarlo de centro». Insisten en que el protocolo de acoso «es muy exhaustivo e intervienen varios profesionales, las familias e incluso alumnos».
Educación detalla que incluso una vez cerrados los expedientes hay seguimiento de los alumnos por parte del centro. «Nos dicen además que en ese centro no suele haber problemas de convivencia porque la comunidad educativa está muy implicada».
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia