Agroex
Murcia se convertirá el 12 y 13 de noviembre en la capital española de la digitalización y transformación agraria
Serán dos días en los que expertos de todo el mundo compartirán experiencias y conocerán las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria
Más de 600 profesionales del sector agro se han inscrito hasta el momento en el Foro Datagri, que convertirá a Murcia los próximos días 12 y 13 de noviembre en la capital española de la digitalización y transformación agraria. Durante dos días, profesionales y ponentes de prestigio de todo el mundo se darán cita para debatir, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, señaló, durante la presentación del foro, que «la celebración de este Foro también será un respaldo a la tecnificación del sector agrícola regional. Expertos de todo el mundo conocerán que la agricultura del futuro ya está implantada en los campos de cultivo de la Región».
«Somos referentes a nivel nacional e internacional en muchos aspectos relacionados con la agricultura, como es la optimización del uso de agua, la producción y comercialización de frutas y hortalizas o la depuración y regeneración del agua. Cuestiones que se van a poner en valor durante estos dos días».
La consejera recordó que el 87 por ciento de los regadíos en la Región son sistemas modernos y localizados con los que reducir el consumo de agua, a los que además se le han sumado sistemas como sonda de humedad con las que no gastar «ni una gota de más».
«Serán dos días en los que se hablará sobre las últimas innovaciones y tecnologías para hacer más eficiente y competitivo el sector agrícola, avances que al día siguiente podremos mostrar a los asistentes y profesionales de forma práctica, sobre el terreno, en nuestras instalaciones del Imida, en La Alberca», detalló Rubira.
La titular de Agricultura también indicó que la Región de Murcia avanza en la transformación digital del sistema agroalimentario «con la finalidad de fomentar la competitividad, rentabilidad y la sostenibilidad que necesitan para que sean viables y garantizar la soberanía alimentaria».
Rubira recordó las líneas de investigación en las que se está trabajando desde el Imida como es el desarrollo de nuevas variedades mejor adaptadas al clima o la trasferencia tecnológica que se realiza con las empresas del sector. «Estos avances hacen que el agricultor se anticipe en sus decisiones, optimice la gestión de los recursos, pero debemos seguir trabajando e investigando para ser más competitivos y reducir el impacto de la agricultura».
