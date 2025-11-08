Miras anuncia que la Región tendrá su primera Ley de la Empresa Familiar

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció este sábado que su Ejecutivo va a elaborar la primera Ley de la Empresa Familiar de la Región de Murcia, una norma "pionera" que tendrá como objetivo “proteger, modernizar y facilitar la transmisión generacional de las empresas familiares, garantizando el papel que desempeñan como motor económico y social de nuestra tierra”.

Durante la clausura de la XXVIII edición de los Premios Herentia, organizados por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), López Miras destacó que esta ley “nacerá para dar seguridad jurídica, confianza y acompañamiento” a un modelo empresarial que “une tradición y futuro, y genera empleo estable”.

El presidente explicó que la norma “consolidará las ventajas fiscales ya vigentes e incorporará nuevas medidas de apoyo a la modernización y profesionalización de la empresa familiar”, impulsando así su competitividad y su capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del mercado.

“Nuestra economía le debe mucho a las empresas familiares”, recordó López Miras, “y ésa es la razón por la que tenemos claro que debemos seguir avanzando, y tomar decisiones que las ayuden a prosperar aún más”.

El máximo responsable autonómico puso en valor que la futura Ley de la Empresa Familiar de la Región de Murcia “nos situará entre los territorios más avanzados de España en materia de apoyo y protección a este modelo empresarial”. “Queremos ser y vamos a ser la mejor tierra para crear, mantener y hacer crecer una empresa familiar”, añadió.

"Escenario de enfrentamientos"

López Miras señaló que las medidas de la nueva Ley ayudarán a afrontar un contexto nacional “complejo”, ya que “todos somos conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país: se nos ha llevado en los últimos años de manera consciente e intencionada a un escenario de enfrentamientos, de planteamientos extremos y radicales”.

“Ante la ausencia de las reformas que necesita España, la alternativa pasa por reducir el intervencionismo, por simplificar trámites, por fomentar el entendimiento y por priorizar lo importante. Pasa por dejar actuar con libertad a los ciudadanos, y por confiar en las empresas y en los emprendedores”, explicó.

Premios Herentia

Durante su intervención, López Miras felicitó a los galardonados en la XXVIII edición de los Premios Herentia, que distinguen cada año a entidades, compañías y familias empresarias destacadas por su trayectoria, su relevo generacional y su contribución al desarrollo regional. El presidente afirmó que estas empresas son para la Región “un espejo en el que mirarnos”.

Amefmur concedió el galardón Familia Empresaria a Puertas Padilla, uno de los principales fabricantes europeos de soluciones cortafuegos y de seguridad. Por su parte, el premio Legado recayó en Pablo Albaladejo, de Gesa Mediación, por su papel en la continuidad generacional y la modernización de dicha empresa familiar. Además, el Premio Herentia fue este año para la empresa pinatarense Salazones Garre.

En cuanto a las menciones de honor, reconocieron a la Autoridad Portuaria de Cartagena, por su 150 aniversario; al Ayuntamiento de Murcia, por los 1.200 años de la fundación de la ciudad; y a Hefame, por sus 75 años de trayectoria.