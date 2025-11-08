López Miras: "El PP debe dar estabilidad en Valencia y los otros deben decidir qué quieren"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha resaltado, en su intervención en el XVII Congreso Autonómico del PP de Andalucía, que “frente a la política del enfrentamiento entre territorios de Pedro Sánchez, el Partido Popular une para hacer una España más fuerte”. Un congreso donde el PP ha puesto el foco en la corrupción, arremetiendo contra Sánchez y Montero

“Que el PP consiga mayoría absoluta en Andalucía es igual de necesario y urgente que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa”, señala el presidente del PPRM.

“Que Juanma Moreno siga desplegando esas políticas centradas, moderadas y liberales en Andalucía es igual de urgente que el presidente Feijóo pueda aplicar desde el Gobierno de España bajadas de impuestos y medidas para ayudar a las familias y a los que más lo necesitan, los jóvenes”, ha subrayado.

Sin embargo, “ya sabemos lo que es la izquierda: van a intentar utilizar todos los mecanismos espurios del Gobierno de España y el Partido Socialista contra el Partido Popular”, ha advertido López Miras. “Pero también tenemos enfrente a los que están a nuestra derecha, que invierten más energía y más tiempo en criticar al PP que a la izquierda y a Sánchez”, ha añadido.

López Miras ha afirmado que “la mayoría absoluta que consiguió Juanma Moreno en Andalucía es un hito histórico”. “Que se haya normalizado en Andalucía que el PP sea un partido de gobierno con políticas moderadas, centradas en las personas, que además garantizan el Estado de bienestar, y que por fin no se hable de corrupción, es mérito de Juanma Moreno”, ha destacado.

“En Juanma Moreno he encontrado el mejor aliado posible para defender las muchas reivindicaciones que compartimos la Región de Murcia y Andalucía”, ha remarcado el presidente del PPRM. “En materia de infraestructuras, el Corredor Mediterráneo; también una reforma del sistema de financiación frente al modelo que el PSOE pactó con los independentistas catalanes; y, por supuesto, el agua que Murcia y Almería reciben de un Trasvase que quieren cerrar”, ha detallado.

“Para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno de España es necesario que los presidentes autonómicos hagamos nuestro trabajo y llevemos a nuestros territorios las políticas del Partido Popular”, ha asegurado López Miras. “Juanma Moreno lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, y para ello va a contar con todos nosotros”, ha concluido.