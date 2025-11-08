Hannah Thompson: «Hay evidencias que conectan la contaminación del aire con el cáncer infantil»

La doctora Hannah Thompson ofrecía ayer la lección inaugural de la 51 Reunión Anual de la Sociedad de Pediatria del Sureste junto al doctor Juan Antonio Ortega, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica (Pehsu) de la Arrixaca, un encuentro en el que este puso de relieve el orgullo que supone que el modelo desarrollado en Murcia inspire a otros hospitales de España y el extranjero. «Los avances logrados en Murcia demuestran que cuando la ciencia, la sanidad y la comunidad caminan juntas, los niños viven más y mejor», insistía.

En su intervención aborda la relación entre cáncer infantil y salud ambiental. ¿Cuidar el medio ambiente es también cuidar nuestra salud?

Cuidar del medio ambiente y cuidar de nuestra salud están muy estrechamente entrelazados. Cuidar del medio ambiente significa proteger nuestra propia salud y la de las generaciones futuras. Nuestro entorno incluye dónde vivimos, trabajamos, estudiamos, comemos y dormimos. La evidencia científica deja claro que no podemos hablar de la salud infantil sin hablar del entorno en el que los niños crecen.

La relación entre la contaminación y el cáncer infantil está cada vez más respaldada por la evidencia, aunque algunos aún lo cuestionan. ¿Qué diría a quienes siguen siendo escépticos?

La ciencia avanza rápidamente y cada día aprendemos más sobre cómo el entorno está afectando nuestra salud. Existe una creciente evidencia que conecta la contaminación del aire y otras exposiciones ambientales con el cáncer infantil, tanto en su incidencia como en los resultados de supervivencia. Todavía hay preguntas por responder, por supuesto, pero también necesitamos acciones para proteger a los más vulnerables de las exposiciones ambientales.

¿Qué exposiciones ambientales son las más preocupantes para la salud infantil?

Sabemos que la contaminación del aire, el humo del tabaco, los pesticidas y ciertos productos químicos pueden aumentar los riesgos para la salud. También estamos aprendiendo que las exposiciones durante el embarazo pueden influir en el desarrollo del niño. En las Unidades de Salud Medioambiental Pediátrica (Pehsu) ayudamos a las familias a identificar y reducir las exposiciones ambientales nocivas, al mismo tiempo que promovemos cambios que mejoran el entorno.

Habla de tender puentes entre Murcia y Nueva York. ¿A qué se refiere esta colaboración?

Murcia y Nueva York comparten la misma visión: integrar la salud ambiental en la atención pediátrica. Aquí en Murcia he visto un modelo verdaderamente pionero en la Pehsu del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde la oncología pediátrica, la Atención Primaria y la medicina ambiental trabajan mano a mano. Es una inspiración para mí. Esperamos colaborar en el futuro

La Región de Murcia es pionera en la atención a largo plazo de los supervivientes de cáncer infantil. ¿Qué le parece este modelo?

El programa de seguimiento aquí es realmente inspirador. Me ha conmovido la educación y el apoyo sobre las exposiciones ambientales que reciben las familias de niños con cáncer. También me conmueve la colaboración entre la Pehsu, la oncología y organizaciones como Afacmur. La ‘green page’ y el ‘green passportd son herramientas únicas que combinan la salud ambiental y los hábitos saludables.

Esta semana también ha visitado el Hospital La Paz de Madrid, donde se está lanzando una nueva consulta para supervivientes basada en el modelo murciano.

La nueva consulta de supervivientes en Madrid muestra cómo una iniciativa local sólida puede convertirse en una referencia nacional e internacional. Ver cómo el modelo de Murcia se replica en otros hospitales muestra la importancia de la colaboración y de la pasión por el objetivo de mejorar los entornos, y la salud, de los niños con cáncer.