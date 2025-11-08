Tiempo en la Región
La Aemet lanza un aviso amarillo por vientos fuertes para este sábado en el Altiplano
Los municipios de Jumilla y Yecla registrarán marcas de hasta 70 km por hora
E. P.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado aviso amarillo por viento para este sábado, 8 de noviembre, en el Altiplano.
Las rachas de viento en el Noroeste, según han apuntado, podrán llegar a los 70 kilómetros por hora en el Altiplano. Este aviso comenzará a las 7.00 horas y concluirá a las 18.00 horas.
El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.
