Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiempo en la Región

La Aemet lanza un aviso amarillo por vientos fuertes para este sábado en el Altiplano

Los municipios de Jumilla y Yecla registrarán marcas de hasta 70 km por hora

Una mujer camina por una zona golpeada por el viento.

Una mujer camina por una zona golpeada por el viento. / E.P.

E. P.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado aviso amarillo por viento para este sábado, 8 de noviembre, en el Altiplano.

Las rachas de viento en el Noroeste, según han apuntado, podrán llegar a los 70 kilómetros por hora en el Altiplano. Este aviso comenzará a las 7.00 horas y concluirá a las 18.00 horas.

El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
  2. Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
  3. Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
  4. Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
  5. José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
  6. Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
  7. Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
  8. Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre

La Aemet lanza un aviso amarillo por vientos fuertes para este sábado en el Altiplano

La Aemet lanza un aviso amarillo por vientos fuertes para este sábado en el Altiplano

Vox propone en la Asamblea prohibir "vestimenta islámica" en espacios públicos de la Región

Vox propone en la Asamblea prohibir "vestimenta islámica" en espacios públicos de la Región

El laberinto burocrático del Ministerio atasca las ayudas al autoconsumo: ocho de cada diez solicitantes no logran justificarlas

El laberinto burocrático del Ministerio atasca las ayudas al autoconsumo: ocho de cada diez solicitantes no logran justificarlas

Hannah Thompson: "Hay evidencias que conectan la contaminación del aire con el cáncer infantil"

Hannah Thompson: "Hay evidencias que conectan la contaminación del aire con el cáncer infantil"

Una víctima murciana de acoso escolar: "No puedo con esto, el cole no me ayuda y prefiero morirme"

Una víctima murciana de acoso escolar: "No puedo con esto, el cole no me ayuda y prefiero morirme"

El pomelo, una fruta que aporta millones de euros a la Región de Murcia

El pomelo, una fruta que aporta millones de euros a la Región de Murcia

Alicante pide estabilidad en el Júcar-Vinalopó antes de ampliarlo al Altiplano

El porcino murciano denuncia la asfixia normativa de la CHS y pide ayudas

Tracking Pixel Contents