La Aemet lanza un aviso amarillo por vientos fuertes para este sábado en el Altiplano

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado aviso amarillo por viento para este sábado, 8 de noviembre, en el Altiplano.

Las rachas de viento en el Noroeste, según han apuntado, podrán llegar a los 70 kilómetros por hora en el Altiplano. Este aviso comenzará a las 7.00 horas y concluirá a las 18.00 horas.

El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.