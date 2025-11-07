Vox exige eliminar el 'coliving' para apoyar el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible

Los partidos ya van desvelando sus máximas ante la negociación parlamentaria del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia que el Gobierno de Fernando López Miras presentará en la Asamblea en las próximas semanas, según anunció el propio jefe del Ejecutivo ayer en sesión de control.

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, tiene clara cuál va a ser su primera línea roja: "Donde está el 'coliving' no está Vox. Nosotros no creemos que en una vivienda haya que compartir cocina o salón, que es el modelo que quiere la Agenda 2030, el Partido Socialista y el Partido Popular. Si vuelven a traer un decreto o una ley en esos términos, volveremos a votar que no", advirtió.

Hace justo una semana que toda la oposición se unió en contra del Partido Popular para tumbar el decreto, obligando al Ejecutivo a reintentarlo ahora a través de la fórmula del proyecto de ley. "O rectifican en materia de vivienda o no contarán con el voto de Vox", insistió Antelo.

La consulta pública arranca en una semana El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro anunció este viernes que la próxima semana arranca la consulta pública preceptiva que marca el inicio del trámite del proyecto. "La mejora en el acceso al hogar de jóvenes y familias es nuestra máxima prioridad y a pesar de los obstáculos, utilizaremos todos los resortes legales para posibilitarla". Con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, la Comunidad habilita una consulta pública, a través del Portal de Transparencia, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, según establece la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del partido de Murcia, el líder de Vox defendió que la solución pasa por "liberalizar todo el suelo, excepto el que esté protegido", y "reducir al máximo la carga impositiva" que depende de la Comunidad Autónoma. "Queremos que la carga fiscal a los jóvenes y no tan jóvenes sea menor a la hora de acceder a una vivienda, y que todos los impuestos autonómicos se bajen al máximo que permite la ley", explicó.

Asimismo, criticó que el decreto de vivienda del Gobierno regional "no decía absolutamente nada sobre la ocupación ni sobre la inquiocupación", cuestiones que "deben abordarse en una auténtica ley de vivienda".

A continuación, Antelo reprochó al Ejecutivo de López Miras que no haya contado con ellos para elaborar la norma: "Si el Partido Popular de verdad quiere sacar adelante una ley de vivienda que ayude a los ciudadanos de la Región de Murcia, tiene que sentarse a hablar con Vox".

De lo mismo se quejaba el día anterior el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas. "Intentar aprobar ese decreto sin llamar al principal partido de la posición no es admisible", dijo. Según él, el presidente tiene que tener la "capacidad de dialogar con las principales fuerzas políticas; por tanto, bienvenido ese anuncio".

Desde San Esteban tendrán que elegir si durante la tramitación parlamentaria prefieren las enmiendas que vaya presentando Vox, que irán encaminadas a elaborar una ley más liberal; o las del PSOE, que buscan una normativa más social e intervencionista. La semana pasada, los socialistas pusieron tres condiciones para tramitar el decreto: que "el suelo público que se done siempre sea público"; un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles y que se dupliquen los fondos del aval joven.