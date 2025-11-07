Así viven los murcianos las insólitas temperaturas en pleno noviembre: "Tiene que haber una lona o algo, no es normal"

Con los datos de octubre sobre la mesa, ya no se trata solo de una sensación: la Región de Murcia ha vivido un mes excepcionalmente cálido y húmedo. El avance climatológico mensual de la AEMET revelaba que octubre de 2025 registraba una temperatura media de 19,4 °C, lo que lo convierte en el quinto octubre más cálido en 65 años.

Las mínimas marcaron récord histórico con 14,4 °C de media, superando incluso los valores de 2013. En otras palabras, sí: ha hecho más calor que nunca para estas fechas y los murcianos lo han notado.

A esa anomalía térmica se sumaba la DANA ‘Alice’, que entre el 9 y el 11 de octubre dejó lluvias torrenciales en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, con registros de más de 200 litros por metro cuadrado en Calblanque. Fue un episodio breve pero suficiente para que el mes cerrara con un 124 % más de lluvia de lo habitual y para provocar un corte de agua total en San Pedro, San Javier y Los Alcázares.

El tiempo a principios de noviembre

Una vez pasado el vendaval, noviembre ha arrancado con un patrón casi opuesto. Mientras buena parte de España se preparaba para la llegada de un frente atlántico y días de precipitaciones intensas, la Región de Murcia apenas ha registrado algunos chubascos dispersos. En los mapas de Meteored y AEMET, la comunidad aparecía como una especie de “isla” seca en medio de un país empapado, algo que los propios vecinos han comentado con humor en redes sociales.

“En Murcia tiene que haber una lona o algo, no es normal”, bromeaba un usuario en X al ver las imágenes del radar meteorológico. El chiste se hizo viral porque resumía una idea compartida por muchos: el “efecto paraguas” murciano que provoca una suerte de microclima que parece proteger a la Región de la inestabilidad general.

Otros en cambio, han decidido darle forma artística a esa percepción de que el otoño no existe en el sureste español: “Como en Murcia no tenemos otoño, no me queda otra que imaginarlo”, escribía la ilustradora Ana Vianabanjo junto a una obra inspirada en paisajes otoñales que solo puede recrear con la imaginación.

Entre el humor y la resignación, las redes se han convertido en un termómetro emocional de esta extraña transición entre estaciones: días soleados con máximas de 25 °C y noches que por fin empiezan a refrescar.

Otra de las vecinas que ha salido a narrar esta sensación térmica ha sido Jade: la creadora británica que lleva varios meses en Murcia intentando ganarse la vida como creadora de contenido. En su cuenta de TikTok compartía su sorpresa al comprobar que podía seguir tomando el sol a finales de octubre: “I can sunbathe at the end of October. Tomorrow is Halloween and I could even wear a bikini. It’s more than 25 degrees, guys”.

Para quien lleva toda la vida en Murcia, la escena puede no parecer tan extraordinaria. Pero verla a través de los ojos de alguien que viene del norte de Europa, donde octubre significa lluvia y cielos grises, subraya hasta qué punto el clima del sureste español vive en una dimensión aparte.