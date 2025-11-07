Las temperaturas continuarán 'altas' este fin de semana en la Región, aunque habrá mínimas de 5 grados

La previsión meteorológica para el fin de semana en la Región de Murcia augura pocos cambios respecto a los últimos días. Las máximas permanecerán altas para la época; llegarán a rozar los 25 grados en algunas zonas, pero las mínimas ya bajarán hasta los 5 grados en algunos puntos más altos de la comunidad.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta lluvias débiles y ocasionales al anochecer, más probables en el norte de la Región. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior.

El sábado la situación será muy similar en el territorio murciano, aunque sin riesgo de precipitaciones. Cabe destacar que se esperan fuertes rachas de viento en el Altiplano, de hasta 70km/h, y por ello la Aemet ha activado el aviso amarillo en esa comarca, desde las 07.00 hasta las 18.00 horas.

Temperaturas mínimas/máximas Viernes Murcia :12/23 ºC Lorca: 9/21 ºC Cartagena: 12/22 ºC Yecla: 6/18 ºC Caravaca: 5/20 ºC Sábado Murcia: 12/22 ºC Lorca: 10/21 ºC Cartagena: 13/23 ºC Yecla: 8/17ºC Caravaca: 8/17ºC Domingo Murcia: 11/23 ºC Lorca: 7/22 ºC Cartagena: 14/22 ºC Yecla: 5/19 ºC Caravaca: 5/19 ºC

Durante el domingo, las temperaturas máximas permanecerán con pocos cambios y las mínimas descenderán hasta los 5 grados en municipios como Yecla y Caravca de la Cruz. No se esperan chubascos para esa jornada.

Mapa de alerta por viento el sábado en la Región de Murcia / Aemet

La predicción del tiempo en toda España

El paso de un frente dejará precipitaciones este viernes y sábado en amplias zonas del país, que serán localmente intensas y abundantes, sobre todo en puntos del nordeste peninsular y en Baleares, con la llegada de un tiempo estable para el domingo y unas temperaturas propias para la época del año, según la predicción del portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, que ha destacado que este fin de semana mostrará "las dos caras del otoño".

Por días, este viernes llega un nuevo frente que dejará lluvias abundantes en Galicia, en especial en el oeste de la comunidad. También irán avanzando las precipitaciones y alcanzarán la mayor parte de la Península, salvo Cataluña y el sureste. Además, por la tarde se pueden formar tormentas en el interior, algo que "no es muy habitual" en el mes de noviembre.

En cuanto a las temperaturas, no van a experimentar grandes cambios. Así, se superarán los 20ºC en puntos del Cantábrico, Mediterráneo y Guadalquivir, así como los 15ºC en buena parte del interior peninsular.

Para el sábado, Del Campo ha previsto que el frente alcanzará el este de la Península y el Mediterráneo y dejará precipitaciones abundantes en el Cantábrico oriental, así como en Pirineos y sobre todo en Baleares.

Además, en el archipiélago estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo en la isla de Mallorca, donde en algunas zonas podrán superarse 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas, lo que eventualmente podría dar lugar a alguna inundación o alguna crecida de cauces. De este modo, el portavoz ha pedido tener "mucha precaución".

Mientras, se abrirán claros en el oeste peninsular, con un tiempo más tranquilo, pero con la formación de bancos de niebla en esas zonas. Además, habrá rachas de viento muy fuertes en el este de la Península y las temperaturas serán algo más bajas.

Asimismo, habrá algunas heladas en zonas de montaña de la mitad oeste y ciudades como Ávila o León amanecerán con temperaturas entre los 0-2ºC. Mientras, en ciudades del sur como Murcia, Cádiz o Alicante a media tarde se superarán los 22ºC. En el resto se espera un tiempo o temperaturas propias de esta época del año.

De cara al domingo, el día tendrá un tiempo más estable, lo que mostrará "la otra cara del otoño". Sin embargo, todavía podrán darse algunos chubascos en Baleares a primeras horas, mientras que por la tarde un nuevo frente podrá dejar lluvias en Galicia, pero en general predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente estable que hará que se formen bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas de meseta y valles de grandes ríos.

Por otro lado, el portavoz ha indicado que este tiempo estable también favorecerá que las temperaturas nocturnas bajen mucho, de manera que durante la madrugada y primeras horas de la mañana el ambiente será frío en el interior peninsular y habrá heladas en zonas de montaña y en la meseta norte.

De este modo, ciudades como Palencia, Salamanca, León, Burgos, Valladolid o Zamora amanecerán con unas temperaturas mínimas que rondarán los 0-2ºC. Además, Madrid también amanecerá con frío y se quedará en una temperatura de 2ºC. Además, el ambiente en general será suave en las horas centrales del día y se alcanzarán o superarán los 15ºC en amplias zonas y los 20ºC en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.