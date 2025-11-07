Los técnicos de Hacienda se hartan e irán a una huelga a finales de noviembre: las razones para convocar el paro

Dicen "basta por justicia, por eficacia y por el servicio público". Los técnicos de Hacienda (encargados de controlar, gestionar, recaudar tributos y combatir el fraude fiscal), irán a una huelga nacional a finales de noviembre. Por primera vez desde el año 2008, los técnicos del Ministerio están llamados al paro convocado por el sindicato Gestha.

Una decisión, reza el comunicado, "histórica" motivada por "el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad y el escaso reconocimiento de las funciones" que desempeñan dentro de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda.

En la Región de Murcia están llamados a secundar el paro del próximo 26 de noviembre 228 técnicos, unos 8.000 en todo el país, tal y como señala a La Opinión el secretario general del sindicato, el murciano José María Mollinedo.

Recuerda que los técnicos representan más del 80% del personal del grupo A que investiga el fraude fiscal y controla el gasto público y que, denuncian, siguen sin que el Ministerio que dirige María Jesús Montero le haya escuchado a la hora de negociar una carrera profesional que reconozca su trabajo y su responsabilidad.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo. / Israel Sánchez

Gestha asegura que esta situación, que se arrastra desde hace años, "debilita la investigación fiscal, la eficacia del control del gasto y la motivación de las plantillas, generando vacantes sin cubrir y dificultando la lucha contra el fraude en los territorios que más lo necesitan".

Mollinedo también asegura que el 36% de la plantilla de técnicos en la Comunidad ocupa puestos básicos, pese a que se trata de funcionarios de grupo A2 encargados de funciones de investigación, liquidación y recaudación tributaria.

"Estos puestos tienen la misma retribución que la de los agentes tributarios o personal administrativo del grupo C. En complemento de destino y específico cobramos exactamente lo mismo, cuando nuestras funciones y responsabilidades son muy superiores", denuncia el secretario general de Gestha.

“En la Intervención General del Estado, el 91% del personal que controla subvenciones y fondos Next Generation son técnicos, y muchos cobran menos que personal administrativo de empresas privadas. Hacen informes de hasta mil páginas para garantizar la legalidad del gasto público”, denuncia Mollinedo.

Competencias recortadas desde 2011

El representante de Gestha recuerda que, hasta 2011, los técnicos estaban habilitados para formular denuncias por delitos fiscales, lo que situaba su papel en un nivel equiparable al de otras autoridades en la lucha contra el fraude tributario.

Ahora, tras este recorte de competencias, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%, por lo que cada vez el control es más débil a los grandes evasores y cada vez mayor a pymes y a autónomos que sí cumplen con sus contribuciones.