El Taibilla destina 1,2 millones a reparar el canal dañado por la dana

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha aprobado una inversión superior a 1,2 millones de euros para las obras de emergencia destinadas a restituir el Nuevo Canal de Cartagena entre las almenaras de El Mirador y El Jimenado. Así lo anunció ayer su presidente, Juan Cascales, tras la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en la sede central del organismo en Cartagena, donde también se analizaron otros proyectos de mejora hidráulica.

Según informó la entidad, los trabajos responden a los daños sufridos la noche del 11 de octubre, cuando las intensas lluvias provocadas por la dana Alice infiltraron miles de toneladas de agua con barro en el canal.

Este episodio alteró varios indicadores de calidad del agua y obligó a declarar ‘no apta para el consumo humano’ la procedente del tramo afectado, en coordinación con las autoridades sanitarias y conforme a la normativa vigente sobre la calidad del agua de consumo, detallaron desde la MCT.

La incidencia afectó gravemente a los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, además de a diversas pedanías de Murcia y Torre Pacheco, lo que llevó a la Mancomunidad a actuar de inmediato sobre unos 20 kilómetros de canal.

Durante la sesión también se aprobaron nuevas contrataciones de obras y servicios por un valor total superior a siete millones de euros en Murcia, Alicante y Albacete. Entre ellas, destaca la renovación de la tubería del ramal de abastecimiento a Torrevieja, considerada una actuación clave para garantizar el suministro.

En cuanto a los recursos hídricos, Cascales destacó que las precipitaciones acumuladas en el embalse del Taibilla durante el actual año hidrológico duplican las del periodo anterior, con una producción de agua un 3% superior a la registrada en el último ejercicio.