El SMS apuesta por la cirugía robótica con un nuevo Da Vinci para la Arrixaca

La primera operación con el robot Da Vinci de la Región de Murcia se realizó el 8 de octubre de 2021 en el Hospital Reina Sofía, intervención en la que se extirpó un tumor de próstata a un paciente de 62 años. Desde entonces ya se han beneficiado de las ventajas de la cirugía robótica y de los cuatro equipos instalados en la Comunidad más de 4.700 pacientes de la Región, ante lo que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha planteado incrementar el número de robot instalados en los hospitales murcianos, con la incorporación de un segundo en el Hospital Virgen de la Arrixaca, al ser el centro de referencia de la sanidad regional.

Sobre la llegada del Da Vinci a la Región de Murcia y la evolución de la técnica en estos cuatro años habló ayer el jefe del servicio de Urología de la Arrixaca y coordinador regional de Cirugía Robótica, Pablo Guzmán, durante su ingreso como académico correspondiente en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.

El doctor Guzmán, que se considera un «apasionado» de la cirugía robótica, fue el responsable de su desembarco en la Región de Murcia y de coordinar la formación de los equipos de cirujanos que se pondrían a los mandos de estos dispositivos. Él mismo fue quien realizó aquella primera intervención en 2021, tutelado por el doctor Jaques Planas, del Hospital Valle Hebrón.

Según explica a La Opinión el coordinador de Cirugía Robótica en la Región de Murcia, Da Vinci fue el primero en aparecer, lo que le otorgó un «posicionamiento aplastante», que ahora se está viendo reducido con la aparición y comercialización de nuevas plataformas.

En estos momentos existen ya más de 10.000 sistemas Da Vinci instalados en hospitales de todo el mundo, y se han tratado más de 17 millones de personas.

En España y Portugal hay casi 200 plataformas robóticas instaladas y se han tratado a más de 150.000 pacientes hasta hoy.

Poniendo el foco en la Región de Murcia, Pablo Guzmán recuerda que desde octubre de 2021 se dispone de cuatro unidades Da Vinci, instaladas en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Reina Sofía, Santa Lucía y Morales Meseguer, equipamiento con el que se ha intervenido a más de 4.700 pacientes.

Asistentes al ingreso del doctor Guzmán en la Real Academia de Medicina. / Juan Carlos Caval

Retos: Torácica y pediatría

Entre las especialidades que ya trabajan con el robot Da Vinci en la sanidad murciana destacan Urología, Cirugía General y Ginecología, a la que se suma Otorrinolaringología, en el hospital de Cartagena.

Mientras que preguntado por los retos a futuro, el especialista apunta a que la idea es poder ampliar su uso también a cirugía torácica y cirugía pediátrica.

Desde la llegada del robot Da Vinci han ido apareciendo en los últimos años diferentes tipos de plataformas robóticas y robots específicos para distintas especialidades.

Entre estos nuevos modelos se encuentra el Da Vinci 5 -con tecnología háptica, que tiene una mayor sensibilidad-; las chinas Toumai y Edge Medical; así como la británica Versius y Hugo-Ras.

En este momento el SMS tiene previsto ampliar el número de robots, con uno más en la Arrixaca, no descartando llevar la cirugía robótica a los hospitales comarcales, como el Rafael Méndez de Lorca o Los Arcos del Mar Menor. Para ello, diversas empresas están presentando sus productos a los responsables sanitarios de la Región de Murcia.

Además, Pablo Guzmán afirma que el futuro no pasa solo por la aplicación de la imagen al procedimiento robótico, que ya es parcialmente una realidad, sino también la aplicación de inteligencia artificial (IA), machine learning que permita procesar datos de la cirugía para mejorar resultados, predecir complicaciones y sistemas que ayuden a practicar la mejor de las cirugías posibles con las máximas garantías.

Pablo Guzmán, coordinador de Cirugía Robótica en la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Doble orgullo por el ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía

El doctor Pablo Guzmán, jefe de servicio de Urología del Hospital Virgen de la Arrixaca y coordinador regional de Cirugía Robótica, ingresó este jueves en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia y lo hizo con un discurso titulado 'La cirugía robótica. Un viaje desde Asimov hasta nuestros días. Buscando la precisión', en el que hizo un repaso sobre el avance de la técnica. El doctor Guzmán reconocía que este ingreso es un doble motivo de orgullo, tanto por el reconocimiento personal como por el reconocimiento de la especialidad, y tuvo palabras de recuerdo para su maestro Oscar Fontana.