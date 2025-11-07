Los contenedores de ropa usada, una trampa mortal si se fuerzan: ya han muerto dos hombres en un mes en la Región

Proyecto Abraham mantendrá sus contenedores para recogida de ropa, donde en apenas unas semanas han muerto atrapados dos hombres, porque «están homologados, tienen su ficha técnica, jamás han generado ningún problema a las personas que depositan sus bolsas ni a los operarios que los manipulan recogiéndolos», explica Juan Antonio Conesa, presidente de la organización.

A principios del mes de octubre, un hombre era hallado muerto en el interior de un contenedor de reciclaje de ropa en la calle Mayor de la población de Puente Tocinos. Agentes de la Policía Local de Murcia llamaban a Emergencias para alertar de que había una persona atrapada en un contenedor. Unos vecinos, al ver lo que pasaba, habían tratado de sacarlo, sin éxito.

El pasado fin de semana se produjo un suceso similar, en esta ocasión en el municipio de Las Torres de Cotillas. En febrero de 2024, un joven perdía la vida al quedar aprisionado en un depósito similar en La Alberca. Los tres varones murieron atrapados en el contenedor, el cual tiene un mecanismo que puede producir la asfixia de la persona que se introduce en él. Los tres recipientes pertenecían a la misma entidad: Proyecto Abraham.

Conesa subraya que hay personas que cogen las prendas para venderlas en mercados semanales

«Los contenedores son completamente seguros, están homologados», insiste el responsable de la «entidad social, sin ánimo de lucro», deja claro. «El problema viene cuando se hace un mal uso de ellos, cuando se fuerzan y cuando la gente, de un modo ilícito y para cometer una acción delictiva, sustrae algo que no es de ellos», hace hincapié Conesa.

Quienes «intentan acceder al interior del contenedor y, desgraciadamente, quedan atrapados» no son, apunta el presidente de Proyecto Abraham, personas que busquen las prendas por necesidad. «No lo hacen porque necesiten la ropa, lo hacen para robar», manifiesta al respecto.

Juan Antonio Conesa insiste en que en la organización que preside «llevamos recogiendo ropa, a través de estos contenedores, 29 años y nunca jamás ha habido ningún problema». Lo que está pasando ahora, según alerta, es que «se está generando un mercado ilegal de venta de ropa de segunda mano robada en los contenedores». «Están los mercados llenos», afirma, «hay puestos, tenderetes, de ropa de segunda mano en los que se vende en negro».

Piden más control

Ante esta situación, desde Proyecto Abraham «estamos continuamente trabajando», aunque echan en falta «más control por parte de la Policía Local», a fin de evitar que se cometan «actos ilícitos», destaca el presidente.

"Es muy preocupante y doloroso que la gente se juegue la vida para sacar algo que de forma gratuita se le entregaría"

En este sentido, reveló que el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, «se comprometió a que iba a pasar nota a la Policía Local, para que controlase la situación». «Ayer (por el miércoles) pedí a su secretaria cita para que nos volvamos a reunir», comentó.

Conesa insiste en que desde su entidad «gracias a esa ropa, hemos generado empleos de inserción». Y reflexiona: «Es muy preocupante y doloroso que la gente se juegue la vida para sacar algo que de forma gratuita se le entregaría en nuestras instalaciones».