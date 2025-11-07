"¿Murcia es más fea que Alicante?" Mariang y Raquel Hervás debaten en el nuevo programa de Miguel Maldonado

La trayectoria meteórica del cómico murciano Miguel Maldonado ha hecho su última parada en RTVE Play, donde acaba de estrenar su nuevo formato de entrevistas Entrevista d’Or. El programa se emite cada lunes a las 23:15 y propone una vuelta de tuerca al género: aquí el invitado fijo es Maldonado, y los entrevistadores son los que cambian cada semana. La idea, definida como “un experimento sociológico”, busca comprobar si grandes figuras del periodismo y el humor son capaces de sacar algo nuevo de un personaje tan reconocible como él.

Hasta el momento se han emitido dos episodios: el primero estuvo protagonizado por Facu Díaz y José Luis Sastre, colaboradores habituales en los podcast 'Quieto todo el mundo' y 'Sastre y Maldonado' que abrieron la serie entrevistando a su amigo en una charla cargada de ironía y complicidad. En el segundo, el protagonismo ha sido para las creadoras Mariang (guionista e influencer cartagenera conocida por el pódcast 'La pija y la quinqui') y Raquel Hervás, (cómica y también guionista).

Tras la dinámica en la que Maldonado revela cuál de las dos entrevistadoras ha dicho que 'Murcia ciudad es más fea que una mierda rebozada' la conversación deriva en una de esas comparaciones que podrían dar el pistoletazo de salida a una fraticida batalla campal: "¿es Murcia más fea que Alicante?"

“Murcia es fea, pero más fea que, por ejemplo, Alicante” intentaba resumir Maldonado a lo que Mariang respondía que “Alicante es más bonico que Murcia”. Raquel respondía que “Alicante no es feo" haciendo referencia a su paseo marítimo.

A partir de ahí la conversación se convirtió en un pequeño duelo de percepciones levantinas. Mariang defendían que la ciudad vecina “tiene playa, una cosa que Murcia no tendrá por muchos kilómetros que hagáis pasando el puerto de la Cadena” en relación a la rivalidad entre Murcia y Cartagena mientras el cómico murciano asentía resignado mientras Raquel apuntaba que “Alicante no es feo, se come bien” ante el anuncio del murciano de que, a pesar de estar presentado un programa en el que él no tiene el control, que se dijera que "Alicante no es feo"