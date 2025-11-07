El laberinto burocrático del Ministerio atasca las ayudas al autoconsumo: ocho de cada diez solicitantes no logran justificarlas

Ocho de cada diez solicitantes de las ayudas al autoconsumo se encuentran actualmente atascados en el proceso de justificación exigido por el Ministerio para la Transición Ecológica, según fuentes autonómicas. El complejo sistema estatal de tramitación, establecido por el Real Decreto 477/2021, ha ralentizado el pago de las subvenciones y ha generado un auténtico “calvario” tanto para los ciudadanos como para las administraciones regionales.

Desde la Comunidad aseguran que el procedimiento diseñado por el Gobierno central “convierte la justificación en una carrera de obstáculos”. La normativa estatal obliga a los solicitantes a presentar una veintena de documentos —entre declaraciones responsables, certificados, informes técnicos o facturas— para poder justificar la ayuda recibida. A ello se suma, explican, la falta de flexibilidad del sistema, que impone exigencias formales difíciles de cumplir incluso para los beneficiarios más diligentes.

“El verdadero cuello de botella está en el proceso estatal de justificación de las ayudas, no en los solicitantes ni en la gestión autonómica”, subrayan desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que pide al Ministerio “escuchar y permitir aplicar un sistema más sencillo, eficaz y justo”.

Según datos de la Comunidad, el 87% de los solicitantes no superan la tramitación en primera instancia y se ven obligados a subsanar errores. Las causas más frecuentes van desde la falta de firmas correctas en los documentos hasta incumplimientos técnicos menores, como no incluir un sistema de monitorización continua o no colocar adecuadamente la cartelería exigida por el IDAE y el Ministerio. “Los solicitantes son víctimas de un procedimiento sobrerregulado, impuesto de manera unilateral a todas las comunidades autónomas, sin escuchar ni a los gobiernos autonómicos ni a los principales actores del sector”, insisten las mismas fuentes.

Una operaria trabaja con paneles solares. / SARA LEDO / DAVID PAGE

A pesar de las dificultades, quienes han logrado superar la llamada “gincana burocrática” sí han comenzado a recibir sus ayudas. El 84% de los expedientes validados han sido abonados, lo que supone más de 7,4 millones de euros transferidos por el Ejecutivo regional, una cifra ínfima comparada con el total de fondos europeos asignados: 45 millones.

Un problema compartido por todas las comunidades

La Región de Murcia no es un caso aislado. Todas las comunidades autónomas han manifestado su malestar ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio, y reclaman modificaciones urgentes en el sistema.

Durante el IV Encuentro de Directores Generales de Energía de las Comunidades Autónomas, celebrado en Murcia a finales de octubre, los responsables regionales pidieron al IDAE la ampliación de los plazos de pago y nuevas fórmulas de incentivación, como desgravaciones fiscales o cuentas de ahorro energético.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), organizadora del encuentro, coincidió en la necesidad de revisar el actual modelo de gestión de las ayudas para garantizar que los fondos europeos destinados al autoconsumo cumplan su objetivo real: fomentar la energía limpia sin convertir a los ciudadanos en víctimas de la burocracia.

Los afectados denuncian demoras injustificadas

Desde la sociedad civil, las asociaciones de afectados también denuncian los retrasos y la falta de medios humanos para agilizar los expedientes. Antonio Fernández, vicepresidente de la Asociación por la Calidad Medioambiental y la Sostenibilidad (ACMEIS), que agrupa a miles de beneficiarios, admite que el problema de la compleja burocracia es real, ("en gran parte viene preestablecido por Europa"), pero eso no explica, en su opinión, por qué en el resto de las comunidades se están pagando "mucho antes" que en la Región estas ayudas.