Medio ambiente
IU-V ve «prevaricación» en el bloqueo del PORN de Calnegre y Cabo Cope
Álvarez Castellanos atribuye la demora de 32 años a la presión de intereses económicos
El retraso de más de tres décadas en la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope provocó un duro enfrentamiento en la Asamblea Regional. El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez Castellanos acusó al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, de mantener una «inacción» administrativa que «se parece mucho a una presunta prevaricación», al no haber cumplido el plazo de un año que fijaba la Ley 4/1992 para elaborar el plan.
Álvarez Castellanos denunció que, pese a presentarse el documento ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente en 2021, «han pasado casi cinco años y sigue sin aprobarse». A su juicio, el Ejecutivo «no se atreve» a dar ese paso porque la ley obligaría a aplicar medidas cautelares de protección. Atribuyó el bloqueo a «la presión de intereses económicos» que, desde hace décadas, planean sobre el parque, citando la fallida central nuclear, el plan urbanístico de Marina de Cope y la expansión de la agroindustria.
Vázquez defendió que su departamento continúa trabajando en el documento y que el suelo del parque mantiene su calificación de no urbanizable, con control ambiental previo a cualquier proyecto. Aseguró además que el Gobierno regional «actúa con rigor y transparencia» en la planificación de todos los espacios naturales protegidos.
