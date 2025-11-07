Eva Reverte: "El turismo sostenible no es solo una política, es una forma de entender el futuro"

Recientemente participó en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, celebrada en Bruselas, donde se impulsó el llamado ‘slow tourism’ como motor de desarrollo local y bienestar social. ¿Cómo se puede avanzar en la desestacionalización de un turismo que se enfoque en la sostenibilidad y que valore la calma y el respeto al entorno?

Tuve la oportunidad de presentar en Bruselas, junto a nuestros socios húngaros del proyecto Interreg Europe Slowdown, la estrategia que la Región de Murcia está desarrollando para impulsar un turismo más sostenible, competitivo y equilibrado durante todo el año. No fuimos a escuchar lo que otros hacían, sino a compartir nuestro propio modelo: un ejemplo de cómo desde una región mediterránea podemos aplicar el concepto de slow tourism al desarrollo local, la calidad de vida y la desestacionalización. El slow tourism no significa menos visitantes, sino un turismo que deja más valor en el territorio. En nuestro caso, apostamos por el producto 365: experiencias de interior, naturaleza, cultura, gastronomía o bienestar que pueden disfrutarse en cualquier época del año. Desde el Camino de Caravaca hasta el turismo rural o enoturístico, pasando por el senderismo, el buceo responsable o el cicloturismo. A esto se suma el trabajo que estamos realizando desde el Gobierno regional para mejorar la calidad y la digitalización de las empresas turísticas, especialmente las más pequeñas, que son el corazón del sector. Nuestro objetivo es claro: que la Región de Murcia sea un destino donde se viaje todo el año, de forma respetuosa, pausada y auténtica. Porque el turismo sostenible no es solo una política, es una forma de entender el futuro.

¿Qué le diría a quienes entienden el ‘slow tourism’ como una «moda»?

Les diría que en la Región de Murcia el slow tourism no es una moda, es una forma de ser. Aquí convivimos con esa calma mediterránea que invita a disfrutar de cada momento, de cada conversación, de cada rincón. El visitante que llega se da cuenta enseguida: no hace falta inventar el «turismo lento» porque lo llevamos en el ADN. Nuestras tradiciones, la manera en que vivimos y acogemos al viajero ya transmiten esa autenticidad que tanto se busca hoy. Desde un paseo por las calas de Águilas hasta una comida entre viñedos en Jumilla o un atardecer en los arrozales de Calasparra, cada experiencia tiene el valor de lo sencillo y lo verdadero. El slow tourism nos ayuda a reivindicar lo que somos, a mirar con orgullo nuestra identidad y a cuidar aquello que hace que quien viene quiera volver. No es una tendencia pasajera: es una oportunidad para que la Región de Murcia siga creciendo.

¿Qué importancia tiene la cooperación europea en esta evolución del modelo turístico?

Es fundamental. Nos permite compartir estrategias, aprender de otros territorios y acceder a financiación que impulsa proyectos transformadores. Gracias a programas como Interreg Europe, con iniciativas como SlowDown, estamos conectando la Región de Murcia con regiones de Hungría, Irlanda o Italia que trabajan en la misma línea: turismo sostenible, calidad de vida, identidad local y bienestar. Europa no solo nos ofrece fondos; nos ofrece una visión común. Nos ayuda a situarnos en un mapa global donde la sostenibilidad es una condición, no una opción. Y además, nos abre puertas para mostrar nuestro modelo regional, que cada vez despierta más interés fuera de nuestras fronteras.

Entre las líneas de actuación impulsadas por su Dirección General para la promoción del turismo destacan las ayudas para proyectos destinados a la mejora de eficiencia energética. ¿Cómo pueden ser aprovechadas estas subvenciones?

Estas ayudas son una herramienta muy potente. Permiten que nuestras empresas turísticas, muchas de ellas pequeñas y medianas, den un salto hacia la eficiencia, reduzcan costes y mejoren su competitividad. Además, hemos flexibilizado los plazos de ejecución para que todos los beneficiarios puedan llegar a tiempo, ampliando la fecha hasta el 30 de junio de 2026, con una dotación de 2,33 millones de euros procedentes de los fondos NextGenerationEU. No es una ayuda aislada, es una línea estratégica dentro de nuestra apuesta por un turismo más sostenible, rentable y comprometido con el futuro.

También se han ampliado las ayudas para mejorar los alojamientos turísticos, en los que ahora se incluyen los apartamentos turísticos. ¿Puede ser el ‘empujón’ que necesita la inversión privada para ofrecer infraestructuras más modernas y accesibles?

Sin duda. Hemos querido que ningún tipo de alojamiento se quede atrás, y por eso hemos ampliado tanto el presupuesto de la convocatoria, de 615.000 a 828.285 euros, así como su alcance, incluyendo por primera vez a los apartamentos turísticos, que representan una parte muy relevante de la oferta de la Región de Murcia. Con esta medida buscamos que todos los establecimientos, grandes o pequeños, puedan avanzar en la modernización de sus instalaciones. Además, en los próximos días el Gobierno de la Región de Murcia publicará una nueva línea de ayudas con fondos propios, dirigida específicamente a mejorar la accesibilidad en los alojamientos turísticos. Es una línea que responde a una demanda real del sector y que persigue un objetivo claro: que la accesibilidad sea un factor de calidad y competitividad, no una obligación. Queremos seguir acompañando al sector privado en su esfuerzo por ofrecer infraestructuras más modernas, sostenibles y adaptadas a todos los públicos. Solo desde esa colaboración público-privada podremos consolidar un destino turístico más fuerte, inclusivo y preparado para el futuro.

Unas ayudas que también podrán disfrutar alojamientos turísticos en bodegas de la Región. ¿Están las experiencias enoturísticas lo suficientemente valoradas dentro de nuestro territorio?

El enoturismo forma parte natural de ese turismo de calidad y de experiencia por el que apostamos desde la Región de Murcia. Cuando hablamos de atraer a un visitante que busca sentir el destino, no solo recorrerlo, el vino ocupa un lugar central. Tenemos tres Denominaciones de Origen, Bullas, Jumilla y Yecla, que son un verdadero orgullo para esta tierra, y un potencial enorme para generar actividad durante todo el año. Pero es importante destacar que esta apuesta va más allá de la actividad comercial o productiva de las bodegas. No hablamos solo de vender vino, sino de ofrecer vivencias completas que conecten con el visitante: disfrutar del paisaje, de la gastronomía, de la historia y de la hospitalidad que hay detrás de cada botella. Muchas bodegas ya cuentan con magníficos restaurantes y espacios visitables, pero todavía nos falta dar un paso más: que el visitante pueda alojarse en ellas, prolongar su estancia y convertir esa visita en una experiencia integral. Desde la Dirección General, y dentro de la estrategia del Gobierno de la Región de Murcia liderada por el presidente Fernando López Miras, estamos trabajando precisamente para hacer posible ese salto. Recientemente nos hemos reunido con las Rutas del Vino para coordinar esfuerzos y seguir avanzando juntos. Queremos que el enoturismo deje de ser una visita puntual y se consolide como un eje estratégico de nuestro modelo turístico, capaz de combinar sostenibilidad, autenticidad y desarrollo local.

Ante la eterna polémica generada por los apartamentos turísticos, ¿diría que sus beneficios se imponen a los inconvenientes que puedan generar?

Como en todo, el equilibrio está en la gestión. Los apartamentos turísticos son una realidad que ha llegado para quedarse, y cuando están bien regulados y cumplen con la normativa, aportan mucho, ya que amplían la oferta, diversifican el perfil del visitante y generan gasto en el comercio local. El objetivo tiene que ser claro: promover la convivencia entre residentes y visitantes. No se trata de demonizar esta modalidad, sino de garantizar que funcione dentro de un marco de responsabilidad, y ahí juegan un papel muy importante los ayuntamientos. Cuando todos cumplen las reglas, ganan los vecinos, gana el sector y gana la imagen del destino.