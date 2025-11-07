La espera para entrar al quirófano en la Región es 21 días menor a la media

Un total de 34.315 pacientes estaban en lista de espera para operarse en hospitales de la sanidad pública a 30 de junio de 2025 en la Región de Murcia, lo que representa un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

El tiempo medio de espera para operarse en la Región fue en esa fecha de 97 días (frente a los 92 del año anterior), cifra 21 días inferior a la media nacional (118) y la novena más elevada por comunidades, solo por debajo de Andalucía (160 días de media), Cataluña (148 días de espera), Extremadura (134 días), Aragón (131 días), Cantabria (128 días), Castilla-La Mancha (116 días), Canarias (109) y Baleares (105).

Estos datos ponen de manifiesto que la tasa de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes en la Región es de 21,74 personas en junio de 2025, por encima de la media nacional, que es 17,35 personas, y es la quinta comunidad con la cifra más elevada, solo inferior a las de Cataluña y Cantabria (25,39), La Rioja (22,64) y Andalucía (22,58).

Asimismo, un 13,13% de los pacientes lleva más de seis meses de espera para ser operado en la Comunidad, dato inferior a la media nacional, del 19,6%.

De los 34.315 pacientes que a 30 de junio se encontraban en lista de espera, 6.530 de ellos esperan una intervención de cirugía general o del aparato digestivo; 1.022 una intervención de ginecología; 7.760 de oftalmología; 2.530 de otorrinolaringología; 9.561 de traumatología; 2.124 de urología; 74 de cirugía cardiaca; 516 de angiología y vascular; 1.232 maxilofacial; 581 pediátrica; 1.040 cirugía plástica; 35 torácica; 433 neurocirugía y 877 dermatología.

En cuanto a las consultas del especialista, 81,4 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta a junio de este año.