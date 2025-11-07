Entradas de cine gratis durante un año para el mejor 'spot' sobre la adicción al juego online en adolescentes
Ya ha abierto el plazo para que los jóvenes de entre 13 y 17 años se inscriban en el concurso
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, ha puesto en marcha el 5º Concurso de Spot Publicitario “Apuesta por ti”, sobre la adicción al juego online en adolescentes.
El objetivo es fomentar la participación activa de los jóvenes, siendo ellos mismos los que trabajen en la concienciación y sensibilización a sus iguales sobre la adicción al juego online.
Pueden participar jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años y los spots podrán realizarse de manera individual o colectiva.
El plazo para presentar los trabajos está abierto hasta el próximo 30 de noviembre. Durante la primera quincena del mes de diciembre se dará a conocer el spot seleccionado, que se convertirá en la imagen de la campaña audiovisual que la organización llevará a cabo.
Además, si el spot seleccionado es individual, se premiará con 2 entradas de cine gratis al mes, durante un año. En caso de ser grupal, se obsequiará con una entrada para cada miembro del grupo a un evento deportivo (fútbol o baloncesto) a convenir en su momento y sujeto a las posibilidades de la organización.
Esta actividad se enmarca en el proyecto “Apuesta por ti”, que engloba otras acciones como charlas informativas en los centros de educación secundaria y un estudio que pretende evaluar el nivel de adicción al juego online presente en los jóvenes.
