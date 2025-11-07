La dana que no cesa: los mosquitos invaden el Mar Menor

En los municipios costeros del Mar Menor, las lluvias torrenciales asociadas a la dana Alice dejaron importantes daños materiales; sin embargo, ahora emerge otro problema sanitario que añade inquietud a la población: la proliferación de mosquitos en zonas donde el agua retenida y la temperatura templada favorecen su reproducción.

Las fuertes precipitaciones provocaron avenidas por ramblas y canales, cortes en carreteras, desperfectos en el alumbrado público y, además, el corte del suministro de agua potable en varios municipios durante semanas. A esta complicada situación se suma ahora la creación de nuevos focos para los mosquitos: encharcamientos, residuos de barro y lodo, aguas estancadas en zonas urbanas, solares y canales. La combinación del estancamiento de agua tras la dana, las buenas temperaturas de los últimos días y la presencia de algas y sedimentos en zonas costeras ha creado condiciones ideales para la rápida proliferación de estos insectos.

San Pedro del Pinatar: foco de molestias y alerta vecinal

En el municipio de San Pedro del Pinatar se constata la situación: vecinos y visitantes en El Mojón y otras áreas costeras relatan cómo los mosquitos «campan» en jardines, paseos y viviendas tras el paso de las lluvias. Desde el Ayuntamiento se reconoce que el problema se ha detectado «como en otros municipios cercanos», y se han intensificado los trabajos de desinsectación. Según fuentes municipales, se ha desplegado un refuerzo intensivo del servicio, centrándose especialmente en El Mojón por su proximidad al canal y a la zona de playa, y se ha lanzado una campaña informativa entre asociaciones de vecinos y particulares para que revisen posibles focos en propiedades privadas.

El Ayuntamiento subraya que, junto a la limpieza de zonas públicas —rejillas, imbornales, canales—, el desafío está también en las zonas privadas: macetas con agua parada, canaletas obstruidas o patios donde el agua queda retenida.

Actuaciones de control de plagas del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar tras la dana Alice. / Ayto.San Pedro

La Manga también en el punto de mira

En el municipio de San Javier, concretamente en La Manga, fuentes municipales explican que se ha fumigado de manera periódica en las últimas semanas, y en el resto del municipio se han aplicado tratamientos puntuales en los lugares donde los ciudadanos han alertado de una mayor presencia de mosquitos.

Expertos en control de plagas indican que los episodios de lluvias intensas generan numerosos focos de cría: los depósitos de agua que no se evacúan correctamente —en solares, rejillas, imbornales o tanques de tormentas— y las temperaturas suaves favorecen que las larvas prosperen hasta convertirse en insectos adultos en pocos días. Además, cuando las infraestructuras urbanas están dañadas —alcantarillado desbordado, tapas levantadas o canales obstruidos—, el problema se agrava, ya que el agua se estanca y se convierte en un caldo de cultivo ideal.

El aumento considerable de mosquitos no representa solo una molestia para quienes viven o visitan la costa; también supone un riesgo para la salud pública, ya que puede favorecer la transmisión de enfermedades transmitidas por estos insectos. Aunque no todas están presentes en la zona, la existencia de grandes poblaciones obliga a mantener la vigilancia. Para el turismo costero, aunque de menor impacto en estas fechas, también puede ser significativo: las picaduras y las molestias pueden afectar a la imagen del destino y reducir la estancia de los visitantes.

Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares, que también sufre esta incidencia, señalan que se está trabajando "intensamente", a través de la Concejalía de Sanidad y la empresa concesionaria, en la desinsectación en el municipio. Al igual que el resto de consistorios han lanzado una campaña informativa, en la que advierten que debido a que las temperaturas siguen siendo cálidas, "el agua estancada es el criadero perfecto para el mosquito tigre y común".

Medidas en marcha y colaboración ciudadana

Las administraciones locales han puesto en marcha actuaciones de control de plagas: tratamientos larvicidas en zonas públicas, fumigaciones en las áreas más afectadas, campañas de información ciudadana y recordatorios sobre la necesidad de revisar zonas privadas susceptibles de convertirse en criaderos.

Desde los consostorios se insiste en que los vecinos eliminen recipientes con agua estancada, renueven el agua de mascotas, y comuniquen cualquier foco sospechoso al canal local de incidencias urbanas, ya que las alertas ciudadanas son clave para focalizar y optimizar las actuaciones.