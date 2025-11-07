¿Qué es el 'coliving' y el 'cohousing' en la Ley de Vivienda Asequible? Ejemplos en la Región de Murcia

La Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, tumbada como decreto-ley, pero que volverá a la Asamblea como proyecto de ley, incorpora y regula nuevas fórmulas residenciales que están ganando protagonismo en todo el mundo: el 'coliving' y el 'cohousing'.

Son modelos que permiten compartir espacios, servicios y recursos, y que resultan especialmente atractivos para quienes buscan su primera vivienda o para las personas de edad o con discapacidad que necesitan un entorno más comunitario y colaborativo.

A través del 'coliving', profesionales, estudiantes o emprendedores viven juntos en un mismo edificio o conjunto de apartamentos, compartiendo espacios comunes (cocina, salón, coworking, gimnasio, etc.) y servicios (limpieza, wifi, mantenimiento).

A diferencia de un piso compartido tradicional, el 'coliving' suele ofrecer habitaciones privadas con baño propio, y zonas comunes amplias y bien equipadas. Incluye servicios en una única cuota mensual, como suministros, internet o actividades comunitarias.

En La Región de Murcia, hay varios ejemplos, como The Unity Coliving Murcia, una residencia universitaria situada en La Ñora, a escasos metros de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM); o We Living Good Cartagena, un espacio ubicado en el barrio Peral de Cartagena diseñado para estudiantes y jóvenes profesionales que buscan un entorno moderno, funcional y social para residir.

El 'cohousing' lo componen comunidades más estables y autogestionadas gracias a propiedades compartidas

Por otro lado, el 'cohousing' (o vivienda colaborativa) es un modelo residencial comunitario en el que varias personas o familias diseñan, gestionan y conviven en un conjunto de viviendas privadas con espacios y servicios comunes. Mientras que en el 'coliving' está más relacionado con el alquiler y la corta estancia, el 'cohousing' tiene que ver con comunidades más estables y autogestionadas. Son más bien propiedades compartidas.

En la Región de Murcia hay varios ejemplos: Brisa del Sureste (Murcia) es un proyecto senior promovido por la cooperativa Abitare Cohousing con enfoque en envejecimiento activo y sostenibilidad; La Artillera (Totana) es una comunidad rural colaborativa en fase de desarrollo con criterios ecológicos; y Ecohousing Cartagena es una iniciativa de cohousing ecológico impulsada por grupos locales con apoyo de asociaciones cooperativas.

Este tipo de modalidades son rechazadas por Vox, por lo que exigen su retirada del Proyecto de Ley de Vivienda Asequible. "Donde está el 'coliving' no está Vox. Nosotros no creemos que en una vivienda haya que compartir cocina o salón, que es el modelo que quiere la Agenda 2030, el Partido Socialista y el Partido Popular. Si vuelven a traer un decreto o una ley en esos términos, volveremos a votar que no", advirtió el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.