¿ChatGPT para construir más rápido y barato en la Región? Así marcará la IA el futuro de las obras en Murcia

O te subes al barco o te quedas rezagado. La 'fiebre' por la Inteligencia Artificial y su utilidad para mejorar la productividad de trabajadores y empresas no es ajena a ningún sector, y menos a uno tan importante como puede ser el de la construcción en la Región de Murcia, uno de los eslabones principales para impulsar la edificación de viviendas, carreteras, infraestructuras industriales...

Los constructores quieren que la IA sea una aliada estratégica del sector en la Comunidad para facilitar trámites para construir más rápido o sugerir materiales inteligentes más baratos que reduzcan el precio de la obra sin que ello repercuta en la calidad final del trabajo.

Así lo defiende la patronal de la construcción, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom). Actualmente en torno al 4,5% de las empresas constructoras murcianas ya están aplicando herramientas de Inteligencia Artificial dentro de sus acciones. Pero el porcentaje todavía es muy reducido: el objetivo es que en los próximos años el 70% del total haga uso de estas nuevas tecnologías. "Vamos a ir caminando a una velocidad determinante", auguró.

La IA puede ayudar a optimizar los procesos constructivos con el uso de nuevos materiales inteligentes y la simulación de resistencias estructurales en obras

Así lo aseguró este viernes su presidente, José Hernández, quien señaló que uno de los 'hándicaps' es que las pymes y microempresas del sector regional puedan adaptarse progresivamente a los nuevos modelos productivos.

Optimizar los procesos constructivos, el uso de estos nuevos materiales inteligentes y la simulación de resistencias estructurales mediante Ingeligencia Artificial ayudarían a los empresarios a reducir costes y aumentar la seguridad y sostenibilidad de las obras, indicó el presidente de Frecom. "La sociedad está avanzando, cualquier sector se está digitalizando y el de la construcción no se puede quedar atrás. Ahora mismo es clave en el desarrollo social", defendió Hernández.

Para ello Frecom y la Fundación Integra Digital van a llevar a cabo varios cursos formativos para que los asociados a la Federación conozcan más en profundidad cómo pueden hacer uso de herramientas como ChatGPT que ayuden a ser más productivos en sus acciones. La primera de estas jornadas tuvo lugar este viernes en la sede de la Croem y contó con una veintena de asistentes entre directivos y mandos intermedios para conocer cómo avanza el sector hacia la digitalización y la industrialización.

El presidente de Frecom, el consejero Marín y el profesor del curso, este viernes en la jornada organizada en la Croem. / A.G.F.

"No quitará empleo, nos liberará de cargas"

"La IA no viene a quitar empleo, sino a liberarnos de cargas y permitirnos aportar más valor añadido. No significa que nos quedemos ociosos", dijo el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín.

"Es inseparable de cualquier actividad empresarial y profesional y más en una Región de Murcia que pretende ser "100% digital" con la ayuda de la Agencia de Transformación Digital -dotada con más de 200 millones de euros públicos y que ya está licitada para impulsar en un solo edificio la innovación tecnológica en las empresas murcianas-", añadió Marín.

El consejero explicó que la jornada iba a servir para dar a conocer las bondades que permiten que procesos aplicados en el sector de la Arquitectura o en el Diseño se apliquen también en procesos productivos.

"Mientras nuestros constructores puedan apoyarse en estas herramientas de IA para avanzar en el proceso productivo, van a dedicar más tiempo para nuevas iniciativas, nuevas ideas y nuevos diseños", defendió el titular de Transformación Digital.

Balance anual de inversiones

Respecto al balance anual de inversiones en el sector de la construcción de la Región, Hernández aseguró que se ha apreciado un pequeño repunte en la construcción con la culminación de las obras del AVE y algunas de las autovías más importantes de la Región como la del tramo del Arco Noroeste abierto este verano.

"Vamos a ir en torno a los hacia los 400 millones de euros de inversión, pero no entendemos cómo a día de hoy no hay inversiones en la prevención de las avenidas e infraestructuras tan necesarias. Va a ser un buen año en cuanto al desarrollo de la obra pública y construcción de la vivienda, pero los murcianos necesitamos más", insistió el representante de Frecom.

El presidente regional, Fernando López Miras, este jueves en la sesión de control al Ejecutivo autonómico. / Loyola Pérez de Villegas

Optimismo con la Vivienda Asequible de Miras

Respecto al rechazo de la Ley de Vivienda Asequible la pasada semana en la Asamblea y que el Gobierno regional de López Miras siga buscando alternativas y fórmulas para sacarla adelante a través de proyecto de ley -tal y como anunció ayer el presidente regional-, Hernández anunció que cree que "en los próximos días tendremos buenas noticias".

También aprovechó para volver a cargar contra el resto de partidos que votaron en contra de la Ley en el Parlamento autonómico: "No tiene sentido que ningún partido político esté haciendo un ejercicio que no sea de responsabilidad. Hay que dar una respuesta firme. Tenemos que favorecer el acceso a la vivienda: queda mucho camino por hacer. Hay que aprobar la ley, tiene que adaptarse para que los ayuntamientos la adapten de una forma ágil...", recordó el presidente de Frecom.

"No es la ley del sector de la construcción, no es la ley de las empresas del sector, sino de quien necesita vivienda", finalizó Hernández.