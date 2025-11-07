La Región de Murcia endurecerá las sanciones a los acosadores escolares

El Gobierno de la Región de Murcia endurecerá el régimen sancionador de las faltas graves, agresiones y comportamientos contrarios a la convivencia en los centros educativos de la Comunidad con el objetivo es reforzar la disciplina y el respeto y prevenir situaciones de acoso escolar. Lo ha anunciado este viernes el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, durante su visita al instituto de Educación Secundaria Sierra Minera de La Unión, con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar.

Según explicó, desde la Consejería de Educación y Formación Profesional se trabaja ya en un decreto-ley de convivencia escolar contra el acoso que, además de endurecer las sanciones a quienes ejercen el 'bullying', también reforzará la autoridad del docente.

Las faltas muy graves, como amenazas o agresiones, han bajado un 31%, y los casos de ciberacoso, un 27% en el curso 2023-2024

Por otro lado, con esta iniciativa legislativa también se pretende ampliar el radio de protección de los estudiantes a todos los espacios donde se produce la vida escolar. Es decir, no solo al aula, sino también al comedor, al autobús, etc.

El presidente López Miras reafirmó la "tolerancia cero" del Gobierno regional con los casos de acoso escolar. "Ninguna forma de violencia, de exclusión o de humillación tiene cabida en nuestras aulas", dijo.

Esta iniciativa, recordó, se une a otras medidas "valientes y pioneras" ya puestas en marcha por su gobierno, como la prohibición del uso de teléfonos móviles en centros educativos, que ha permitido que las faltas muy graves, como amenazas o agresiones, hayan bajado un 31%, y los casos de ciberacoso un 27% en el curso 2023-2024.