Política
El Gobierno regional no da por muerta la Vivienda Asequible y la tramitará como proyecto de ley
"No nos van a frenar", asegura el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control al Ejecutivo, retando a la oposición a "retratarse" de nuevo tras tumbar el decreto el pasado viernes
El Plan de Vivienda Asequible de la Región de Murcia sigue vivo después de que la Asamblea Regional rechazara tramitar el decreto el pasado viernes. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció en la sesión de control de esta semana la intención de su Gobierno de tramitarlo como proyecto de ley "inmediatamente".
"Pese a la actitud de la oposición, no va a parar este Gobierno. La vivienda es una prioridad", señaló el jefe del Ejecutivo este jueves, quien añadió que, para acelerar su tramitación, acortarán los tiempos y los plazos "en todo lo que permita la ley". De esta forma, además, espera que los partidos de la oposición, que votaron en contra de tramitar el decreto, "tendrán la oportunidad de volver a retratarse".
López Miras defendió su la iniciativa porque "ponía 25.000 viviendas a disposición de las familias y de los jóvenes de la Región de Murcia".
"No nos van a frenar. Traeremos el Proyecto de Ley de Vivienda Asequible del Gobierno de la Región de Murcia y ustedes tendrán que retratarse", concluyó.
