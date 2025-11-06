Política
Sigue en directo la sesión de control al Gobierno regional
El cribado de cáncer de mama, la ley de Vivienda, el cento de menores de Beniaján o la lista de espera para reconocer el grado de discapacidad, entre los temas a tratar este jueves en la Asamblea
La Asamblea Regional acoge este jueves la sesión de control al Gobierno regional, prevista a las 10.30 horas tras la reunión del Consejo de Gobierno, algo que ocurre por primera vez después de que el lunes de la semana pasada la Junta de Portavoces decidiera, con el voto en contra del Partido Popular, cambiar de día el pleno de control, lo que fue visto desde el Palacio de San Esteban como un acto de «deslealtad institucional nunca vista antes».
Los diputados intervendrán en la sesión para debatir sobre el cribado de cáncer de mama, la ley de Vivienda, el cento de menores de Beniaján o la lista de espera para reconocer el grado de discapacidad, entre otros temas a tratar.
Todo apunta a que la sesión de control de este jueves será bronca, a tenor de las preguntas a las que deberá responder el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. La de su partido, el PP, versará sobre las consecuencias del rechazo del decreto de vivienda asequible el pasado viernes, una de sus medidas estrella. También deberá dar cuenta de la falta de asignación de fecha para mamografías en la Región (PSRM), sobre el supuesto incremento de la inseguridad (Vox) y de las medidas ante las danas llevadas a cabo desde 2019 (Podemos-IU).
En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día:
- Consecuencias para la Región de Murcia de la derogación del Decreto-Ley 3/2025, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística , formulada por el grupo parlamentario Popular
- Falta de asignación de fecha para mamografías en la Región de Murcia mientras se retrasa la ampliación del cribado del cáncer de mama, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Incremento de la situación de inseguridad en la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Medidas ante las DANAS efectuadas desde 2019, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Licitación de obras para mejora de carreteras, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Retraso en el cumplimiento de la Moción sobre estrategia para reducción de lista de espera en reconocimiento del grado de discapacidad, aprobada en Pleno el 1-04-2025, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- No publicación del Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Región de Murcia 2023-2026 tal y como le exige el artículo 9 de la Ley 12/2007, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Rechazo a compartir los datos de los cribados de cáncer realizados en la Región con el Ministerio de Sanidad, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Actuaciones puestas en marcha por el Gobierno Regional para mejorar las infraestructuras regionales y prevenir los incendios forestales, formulada por el grupo parlamentario Popular
- No aprobación del Plan de Ordenación de los recursos naturales del Parque Regional de Cabo Cope y Calnegre , formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Declaración de Interés Regional definitiva de la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena (ZAL), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Demora en la Declaración de Nivel 2 de Alerta contemplada en el Plan INUNMUR, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Centro de Menores tutelados en Beniaján, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- “Efecto llamada” en la atención temprana provocado por la Legislación , formulada por el grupo parlamentario Vox
- Medidas para mejora de los procesos de oposición a cuerpos docentes, formulada por el grupo parlamentario Popular
- No convocatoria de sesión ordinaria del Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista
