Sigue en directo la sesión de control al Gobierno regional

La Asamblea Regional acoge este jueves la sesión de control al Gobierno regional, prevista a las 10.30 horas tras la reunión del Consejo de Gobierno, algo que ocurre por primera vez después de que el lunes de la semana pasada la Junta de Portavoces decidiera, con el voto en contra del Partido Popular, cambiar de día el pleno de control, lo que fue visto desde el Palacio de San Esteban como un acto de «deslealtad institucional nunca vista antes».

Los diputados intervendrán en la sesión para debatir sobre el cribado de cáncer de mama, la ley de Vivienda, el cento de menores de Beniaján o la lista de espera para reconocer el grado de discapacidad, entre otros temas a tratar.

Todo apunta a que la sesión de control de este jueves será bronca, a tenor de las preguntas a las que deberá responder el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. La de su partido, el PP, versará sobre las consecuencias del rechazo del decreto de vivienda asequible el pasado viernes, una de sus medidas estrella. También deberá dar cuenta de la falta de asignación de fecha para mamografías en la Región (PSRM), sobre el supuesto incremento de la inseguridad (Vox) y de las medidas ante las danas llevadas a cabo desde 2019 (Podemos-IU).

Sesión de control al Gobierno regional / Iván Urquízar

En concreto, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: