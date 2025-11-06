Salud aprovecha la experiencia de sus profesionales jubilados para impartir educación sanitaria

El programa ‘Cuidamos de ti oro’, destinado a trabajadores jubilados de la Consejería de Salud, del Servicio Murciano de Salud (SMS) y de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), pretende aprovechar toda la experiencia de estos profesionales mediante la realización de actividades de bienestar, ocio y voluntariado, en colaboración con ayuntamientos y otras instituciones.

La gerente del SMS, Isabel Ayala ha resaltado durante la presentación de esta iniciativa, que "la puesta en marcha de ‘Cuidamos de ti Oro’ es una acción pionera que reconoce el valor incalculable de nuestros profesionales retirados, quienes atesoran décadas de experiencia y conocimientos. Este proyecto les brinda la oportunidad de seguir contribuyendo a la sociedad, a la que vez que fortalecen la promoción de la salud en nuestra comunidad desde un enfoque científico, cercano y riguroso", señala.

A través de charlas, talleres prácticos y jornadas, los profesionales jubilados contribuirán a la formación en educación sanitaria de mayores y público en general. Su participación en estas actividades facilitará, además, su integración activa y mejorará sus años de retiro laboral con una mayor calidad de vida.

La colaboración con ayuntamientos y asociaciones permitirá llevar educación sanitaria a numerosos puntos de la Región para abordar asuntos como la introducción a las urgencias y emergencias, soporte vital básico, claves para una alimentación saludable, beneficios de la actividad física, instrucciones previas o testamento vital, eutanasia, el sueño integrante esencial de la salud, menopausia, eficiencia y ahorro energético y taller de relajación, entre otros.

Ayala resaltó que "este proyecto no solo optimiza recursos, sino que fomenta un envejecimiento activo y solidario entre nuestros jubilados, convirtiéndolos en agentes de cambio para una Región de Murcia más saludable y preparada. Estamos ante un modelo innovador que refuerza el vínculo intergeneracional y posiciona a la Región a la vanguardia en políticas de salud pública participativas e inclusivas".

Durante el año 2024, el programa ‘Cuidamos de ti’ puso en marcha más de 107 eventos y actividades de ocio y tiempo libre para mejorar el bienestar físico y emocional de los más de 28.000 trabajadores del SMS, en las que participaron más de 42.000 personas entre profesionales sanitarios y sus familiares.