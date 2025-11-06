Revulsivo millonario para catapultar la expansión del Puerto de Cartagena: los cambios que llegan hasta 2029

Un auténtico revulsivo millonario para que el Puerto de Cartagena siga expandiéndose en todos los sentidos: ganando una mayor capacidad, más conectividad con otros puntos estratégicos y mercados a través del comercio marítimo y, en definitiva, más 'verde' y competitivo ante la creciente demanda que se plantea durante los próximos años.

Este fue uno de los anuncios destacados que hizo este jueves el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: 356 millones de euros para la infraestructura cartagenera en el periodo 2025-2029 para impulsar su crecimiento.

Así se recoge en el plan inversor de Puertos del Estado que presentaba el ministro durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria. De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor ‘Horizonte 2030’ del sistema portuario español, la Región de Murcia es la séptima comunidad autónoma en volumen de inversión en este periodo, por detrás de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Baleares.

De los más de 356 millones de euros en inversiones en el puerto de Cartagena hasta 2029, unos 253,7 millones se destinarán a la mejora y ampliación de sus infraestructuras e instalaciones con el objetivo de aumentar su capacidad y hacer frente a los retos de la demanda y de futuro. Esta cuantía representa más del 70% del total de las inversiones previstas.

Por otro lado, se contemplan 36,2 millones para el desarrollo de proyectos relacionados con el impulso a la sostenibilidad de este puerto, reafirmando el papel fundamental de estas infraestructuras como punta de lanza de la transición energética en España.

Otros 30 millones se destinarán a la mejora de los accesos al puerto ya que garantizar su conectividad es fundamental para su competitividad. Para desarrollar proyectos de puerto-ciudad, que permiten acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, se prevén 21 millones.

Por último, para el refuerzo y mejora de la seguridad del puerto se contemplan 11,4 millones; y para el fomento de la digitalización, 4,1 millones.

Detalle de la terminal de contenedores en el Puerto de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

Otros proyectos sobre la mesa

En la Región de Murcia hay varios proyectos portuarios sobre la mesa, entre los que destaca el Pantalán del Frente 19, que permitirá al puerto optimizar su oferta para el movimiento de graneles líquidos.

Asimismo, para el fomento de la sostenibilidad de esta infraestructura, destaca la electrificación de muelles (sistema OPS) que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica, apagando los motores auxiliares y reduciendo el ruido y las emisiones a la atmósfera.

Desglose anual de inversiones año a año en el Puerto El desglose anual de las inversiones en el Puerto de Cartagena durante el periodo 2025-2029 es el siguiente: 46,3 millones de euros en 2025;

71,6 millones de euros en 2026

103,9 millones de euros en 2027

81,7 millones de euros en 2028

52,8 millones de euros en 2029

Durante su intervención, el ministro explicó que este marco inversor ‘Horizonte 2030’ es la hoja de ruta del sistema portuario español, uno de los «grandes pilares» del transporte, la competitividad y la economía de España.

En este contexto, reivindicó la importancia de los puertos para este país, donde el sector marítimo «es vital» ya que cerca del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se realizan por vía marítima. Además, en su conjunto, el sistema portuario español genera más de 250.000 empleos y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año.

Líder europeo en la exportación de ganado vivo

La economía de la Región de Murcia y su evolución a lo largo de las últimas décadas no sería la misma sin el Puerto de Cartagena, que presume de su condición de líder europeo en exportación de ganado vivo y de ser la puerta de entrada de materias primas agroalimentarias.

Además, destaca como segundo puerto español en movimiento de cereal. Asimismo aporta el 4 por ciento del Producto Interior Bruto, genera más de 2.000 empleos directos y cerca de 16.000 indirectos. El 60% de las exportaciones y el 80 por ciento de las importaciones de la Región salen y entran a través del Puerto de Cartagena.