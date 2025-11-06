El PSOE recupera Javalí Nuevo tras no llegar a un acuerdo PP y Vox

María Jesús Barquero se hace con el bastón de mando en Javalí Nuevo y los socialistas han logrado esta noche recuperar el gobierno en la pedanía en la que ganaron las elecciones municipales de 2023. Tras los comicios, un pacto entre los populares y los de Abascal impidió en ese momento presidir la Junta Municipal. Ahora, las tornas se han cambiado y el PSOE logra la alcaldía de la localidad al no haber un nuevo acuerdo entre el PP y Vox. Barquero, exconcejala y exalcaldesa pedánea, contó con el apoyo en su elección como presidenta de la junta con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá.

La pedanía murciana llevaba más de 100 días sin bastón de mando, desde que el presidente y los vocales de la Junta Municipal de Javalí Nuevo dimitieron el pasado 29 de junio. Aunque en el Pleno extraordinario celebrado en el centro municipal de la pedanía se ha puesto fin a esta situación.

Tanto populares como socialistas cuentan con cuatro vocales en la Junta Municipal de Javalí Nuevo, por lo que la nueva dirección quedaba en manos de Vox. Las únicas opciones posibles eran una coalición PP-Vox o la victoria del PSOE, que fueron los más votados en las anteriores elecciones celebradas en la pedanía.

Cabe destacar que el Grupo Municipal Socialista pidió en varias ocasiones que se celebrase una sesión plenaria para elegir al nuevo alcalde pedáneo, y denunció que durante estos meses la pedanía estuvo «paralizada», como lamentó María Jesús Barquero, vocal y portavoz socialista en la localidad murciana.