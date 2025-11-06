Los pequeños restaurantes, las grandes víctimas del corte de agua en el Mar Menor

Aunque la crisis provocada por los cortes de agua originados por la dana Alice ha llegado a su fin, todavía quedan muchas cuentas pendientes que saldar. Las pérdidas económicas, la falta de información y la gestión cuestionada de las autoridades mantienen encendido el malestar entre los afectados, especialmente en el sector hostelero, que no piensa pasar página hasta que lleguen las compensaciones.

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) ha expresado su malestar por la gestión de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante la crisis de suministro de agua. El sector prepara ya, junto con sus asociados, las reclamaciones e indemnizaciones por los perjuicios económicos derivados de los cortes.

Según explicó el presidente de la patronal, Bartolomé Vera, los hoteles del Mar Menor pudieron resistir mejor los primeros días gracias a sus depósitos de almacenamiento, pero los restaurantes más pequeños fueron los grandes damnificados. «El problema mayor viene en los restaurantes pequeñitos, que no tienen acumuladores de agua; tuvieron que comprar agua embotellada para cocinar y recurrir a los puntos de reparto municipales para limpiar y fregar», señaló.

Desde la Federación se recomendó a todos los asociados guardar las facturas de los gastos extraordinarios en agua, con vistas a reclamar posteriormente una compensación económica. «Si el gasto ha sido importante, habrá que reclamarlo a quien corresponda», añadió Vera, aunque admitió que aún no está claro si la responsabilidad recaerá en los ayuntamientos o en la propia Mancomunidad, o en otra entidad estatal.

El presidente de HoyTú fue especialmente crítico con la gestión informativa del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. A su juicio, la Mancomunidad «no dijo la verdad desde el principio». «Primero te decían una cosa y luego otra; ni los ayuntamientos ni nosotros teníamos información clara. Han ido improvisando conforme avanzaban las reparaciones», lamentó. Vera recordó que, mientras se prometía la vuelta del suministro potable en tres o cuatro días, el corte se prolongó finalmente más de dos semanas.

Respecto al anuncio de la Mancomunidad de no cobrar el suministro durante los días sin agua, el representante empresarial consideró la medida obvia e insuficiente. «No puedes cobrar algo si no has dado servicio. Eso es lo mínimo. Pero además, alguien tiene que pagar el gasto que ha tenido el sector hostelero para poder seguir funcionando», afirmó.

A pesar de la gravedad del episodio, Vera descartó un impacto significativo en la confianza de los turistas. «Nuestro sector está acostumbrado a luchar contra viento y marea. En cuanto faltó el agua, los hosteleros se pusieron en modo emergencia: compraron lo que hacía falta y siguieron dando servicio», aseguró.

El dirigente aprovechó para reclamar que se aborden de una vez los problemas estructurales que afectan a la zona cada vez que se producen lluvias intensas. «Cada vez que llueve fuerte, en San Javier, Los Alcázares o el Mar Menor tenemos daños: unas veces por inundaciones, otras, como ahora, por contaminación del agua», explicó. A su juicio, es necesario invertir en infraestructuras y establecer protocolos de emergencia que permitan abastecer rápidamente a los ciudadanos y al sector hostelero en caso de nuevas crisis. «No puede volver a pasar que estemos tantos días sin agua ni coordinación», advirtió.

Mientras tanto, la Federación mantiene abierta la recopilación de facturas y documentación para cuantificar los daños y preparar las posibles reclamaciones. Paralelamente, HoyTú se encuentra centrada en la organización del Congreso de Hoteleros Españoles, que se celebrará del 19 al 21 de este mes en Cartagena.

Los municipios del Mar Menor afectados por el corte de agua —San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco—, así como el de Murcia, están calculando estos días los gastos extraordinarios que tuvieron que soportar por la interrupción del suministro, y recogen a través de sus oficinas de atención las reclamaciones de los particulares. A lo largo de esta semana se esperan las cifras definitivas. Algunos, como el Ayuntamiento de Murcia, cifran la factura en medio millón de euros, mientras que otros, como el de San Javier, aseguran que los costes derivados del corte alcanzan ya el millón de euros, sin tener en cuenta las reclamaciones de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares informan de que los datos actualizados hasta ahora son: 160 personas atendidas para informarse sobre las solicitudes, 95 reclamaciones registradas y unos 90.734 euros de gastos extraordinarios presentados por la ciudadanía —particulares y negocios—. En cuanto a los gastos ocasionados al propio Ayuntamiento, se encuentran a la espera de una respuesta.

Con respecto a los daños por el temporal (ramblas, carreteras, alumbrado), de momento sólo se conoce que se sigue tramitando el decreto de emergencias, tal y como anunció el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, quien también se comprometió a buscar otras ayudas y a exigir al Gobierno regional que habilite partidas.