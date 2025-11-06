Pacto por el Mar Menor celebra una década de compromiso ciudadano en la Universidad de Murcia

La plataforma Pacto por el Mar Menor conmemoró este jueves su décimo aniversario con un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, en el campus de La Merced. La cita reunió a representantes del ámbito académico, científico y ciudadano en una jornada dedicada a repasar los logros de esta década de movilización social y a reflexionar sobre los retos que aún enfrenta la laguna salada. Entre los asistentes se pude ver al exconsejero y expresidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita.

El evento, organizado con el apoyo del Servicio de Cultura de la UMU y el patrocinio de Zamora Company, ofreció un recorrido por la historia de la plataforma y su papel como motor de la conciencia ambiental en la Región de Murcia. La sesión se abrió con la proyección de un vídeo que repasó los principales hitos del colectivo desde su creación en 2015, seguido de las intervenciones de varios de sus miembros.

Entre quienes tomaron la palabra estuvieron la profesora jubilada de Derecho Civil de la UMU, María Luisa Mestre; la investigadora del Imida, Celia Martínez; y el ingeniero químico y activista ambiental Ramón Pagán González. Todos ellos pusieron en contexto el camino recorrido por el movimiento ciudadano y el papel que ha tenido en la defensa del ecosistema.

La sesión central corrió a cargo del sociólogo Andrés Pedreño Cánovas, profesor titular de la Universidad de Murcia, quien ofreció la ponencia 'El milagro de la acción colectiva y sus aportaciones a la democratización'. Su intervención sirvió para conectar el trabajo del Pacto con las dinámicas de participación social y la necesidad de mantener la implicación ciudadana en la gestión ambiental.

Los representantes de Pacto por el Mar Menor, en la celebración del décimo aniversario. / ISRAEL SANCHEZ

El acto incluyó también una propuesta artística coordinada por el creador Manolokotton, con la colaboración de Trini Maño. Ambos realizaron una demostración de serigrafía en directo, en la que los asistentes pudieron estampar caballitos de mar —símbolo de la biodiversidad del Mar Menor— como recuerdo del encuentro. La jornada concluyó con un vino español en la cafetería del Aulario de La Merced, que facilitó el intercambio entre colectivos, vecinos, investigadores y miembros de la comunidad universitaria.

Graves amenazas ambientales

Durante la conmemoración se destacó que, aunque el aniversario supone un motivo de orgullo, el Mar Menor continúa enfrentando graves amenazas ambientales. La contaminación agrícola, la entrada de nutrientes y la pérdida de biodiversidad siguen siendo desafíos urgentes. Los participantes coincidieron en la necesidad de reforzar las políticas públicas, la vigilancia ambiental y la colaboración entre ciencia, ciudadanía y administraciones para lograr una recuperación duradera.

El encuentro sirvió, en definitiva, para reconocer el trabajo sostenido de la plataforma durante estos diez años y reafirmar el compromiso con la protección del que sigue siendo uno de los ecosistemas más singulares de Europa.