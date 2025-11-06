Nuevo Consejo Interterritorial para presentar los datos de los cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció ayer que próximamente se convocará un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular puedan aportar los datos de los programas de cribados de cáncer.

«Estos datos no son míos, no son del Ministerio, no son suyos, son de los ciudadanos que tienen que confiar en lo posible en los gobiernos que teóricamente están protegiendo su salud a través de los programas de cribado», señaló García en unas declaraciones en La Sexta.

De este modo, la ministra indicó que los consejeros ‘populares’ tendrán una nueva oportunidad de presentar los datos después de que en el último Consejo Interterritorial se levantaran de la mesa «para no tener que hablar de esto».

El martes, Sanidad presentó a las comunidades del PP un requerimiento formal para que remitan estos datos en el plazo de un mes: «Lo que están haciendo es incumplir la ley, que lo que dice es muy sencillo, para poder hacer una buena vigilancia epidemiológica y para poder proteger la salud de la gente y de los ciudadanos, tenemos que tener datos», apuntó.

En unas declaraciones anteriores en TVE, la ministra dijo que ha pedido los informes con el fin de conocer si el resto de regiones del PP han actuado de forma «negligente», como, a su juicio, «ha ocurrido en Andalucía con los cribados de cáncer de mama».

Precisamente ayer, El consejero de Salud, Juan José Pedreño, remitía una carta a la ministra en la que reclama la convocatoria de una sesión extraordinaria del CISNS para abordar de forma conjunta «dos cuestiones de máxima relevancia para el país como son la revisión y validación de los trabajos y acuerdos de la Ponencia de Cribados y la situación de la necesidad de especialistas sanitarios».

Por lo que respecta a los programas poblacionales de cribado, Juan José Pedreño dijo que «es imprescindible que el Consejo Interterritorial valide los pasos que se han de seguir, acuerde un calendario realista y defina criterios homogéneos para la implantación de las medidas aprobadas, para evitar interpretaciones o decisiones que puedan generar incertidumbre entre profesionales o ciudadanos».

Comisión de investigación

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, anunció ayer que solicitará la apertura de una comisión de investigación en el Parlamento murciano sobre el programa de cribado de cáncer de mama en la Región.

«El Gobierno de López Miras se niega a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos. Tampoco publica resultados del programa desde 2022, año en que varias mujeres denunciaron incidencias», explicó la portavoz socialista, que se preguntó «qué tiene que ocultar el PP».

La diputada ‘popular’ María del Carmen Ruiz Jódar denunció que «el PSOE pretende convertir el cáncer de mama y el sufrimiento de las mujeres en un espectáculo mediático indecente».

Ruiz Jódar destacó que los datos de cribados «son públicos y se aportaron desde hace años a la Red Nacional de Cribados de Cáncer», lamentando, sin embargo, que «el Ministerio no ha establecido el consenso de los indicadores de los cribados de cáncer y no ha desarrollado un aplicativo informático para poder volcar los datos».

Además aseguró que «el Gobierno regional nunca se ha negado a facilitar los datos sobre los cribados, sino a hacerlo de cualquier manera y por canales no oficiales».