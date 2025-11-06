‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: moda huertana, títeres, mascotas y solidaridad

Moda, arte, solidaridad, motor y teatro familiar llenan este fin de semana la agenda cultural y de ocio en la Región. Como cada jueves, Anabel Hernández, de @miraqueplan, propone cinco citas imperdibles para todos los gustos: desde la creatividad de 'Murcia Huertana', que reinterpreta las tradiciones en la calle Basabé, hasta el mundo animal con la Exposición Internacional Canina y Felina de Ifepa en Torre Pacheco.

El teatro toma también protagonismo con Titeremurcia, el festival internacional que trae a la capital y a varios municipios una variada programación de títeres, sombras y objetos para todas las edades. En Molina de Segura, los aficionados al motor tienen una parada obligada en la 2ª Feria de Automoción de Grupo Marmo, mientras que la solidaridad se hace visible con la Gran Recogida de Alimentos, que movilizará a cientos de voluntarios en los supermercados murcianos.

Cinco propuestas que combinan cultura, ocio y compromiso social para aprovechar al máximo el fin de semana. A continuación, los detalles cada uno de los planes que nos ofrece Anabel Hernández:

Cartel anunciador de la primera edición de 'Mucia Huertana' / L.O.

Mil ideas para vestir a la moda huertana

La calle Basabé de la capital será escenario, del 7 al 9 de noviembre, de la primera edición de ‘Murcia Huertana’, una feria dedicada a la moda, la artesanía y la tradición inspirada en la indumentaria huertana.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Murcia junto a la Junta de Distrito Centro Oeste y la empresa Redflexión Consultores, incluirá el I Certamen de Diseño inspirado en la Indumentaria Huertana, donde 24 jóvenes creadores reinterpretarán los elementos del traje típico murciano. Las propuestas finalistas se presentarán en un desfile abierto al público este viernes a las 20:00 horas, con la participación del diseñador Manuel de la Vega como padrino y miembro del jurado.

A lo largo del sábado y domingo, la feria ofrecerá talleres de elaboración de moño redondo y picaporte, colocación del mantón, tocados de flores preservadas y esparto, así como un maratón de bordado abierto al público. Además, habrá actuaciones de peñas huertanas como la Cuadrilla de Torreagüera, Aires de Murcia o El Cuartillo. Los comercios locales vinculados a la moda y la tradición regional también participarán con exposiciones y muestras de productos típicos.

La muestra reunirá a más de 1.200 perros procedentes de once países / Ifepa

Torre Pacheco, capital nacional del mundo del perro

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia (Ifepa) en Torre Pacheco acoge los días 8 y 9 de noviembre una nueva edición de la Exposición Internacional Canina y Felina, junto con el Salón de la Mascota, una de las citas más esperadas por los amantes de los animales.

La muestra reunirá a más de 1.200 perros procedentes de once países y 126 gatos de distintas razas. El certamen, organizado por Ifepa, la Sociedad Canina de Murcia y la Asociación Felina de España (ASFE), contará con un amplio programa de concursos, exhibiciones y actividades familiares. Entre las actividades más destacadas figuran la Prueba Nacional de Agility, las demostraciones de adiestramiento y rescate a cargo de diferentes centros caninos —incluida la Unidad Canina de los Bomberos de Murcia— y el popular Concurso Mascotada, donde los visitantes podrán participar con sus mascotas y optar a premios a la más simpática, obediente o fashion.

El Salón contará con una zona comercial con medio centenar de empresas del sector, que ofrecerán productos y servicios relacionados con el cuidado, la nutrición, la fotografía o la protección animal. Habrá también espacio para actividades solidarias y de adopción, con la participación de protectoras que promoverán la adopción responsable a través de una pasarela y la “gatuniteca”.

Cruz Roja Juventud organizará talleres infantiles y se desarrollará un programa de charlas divulgativas sobre educación canina, cuidados del poni y razas como el schnauzer. También se impartirá un curso de handler infantil para jóvenes interesados en el adiestramiento y manejo en pista.

'El conejito que quería bizcocho' es una de las obras que se llevará a escena este fin de semana / L.O.

La fantasía cobra vida en Titeremurcia

El festival Titeremurcia convierte este fin de semana a la Región en un punto de encuentro nacional e internacional del teatro de títeres, objetos y sombras. El público podrá disfrutar de una completa programación con espectáculos para todas las edades en distintos espacios escénicos de Murcia y otros municipios.

El sábado 8, la jornada comenzará con El mago de Oz de La Canica y La senda del agua de la compañía murciana Teatro de Carmen. También se representarán Adelina y Hop de la catalana Txo Titelles y El domador de vientos, del Théâtre de l’Alambre (Suiza), Premio del Jurado en el Festival Internacional de Espectáculos Juveniles de Francia.

El domingo 9, el festival continuará con La selva, de Teloncillo Teatro, y Five Lines, de la compañía suiza Frau Trapp, además de nuevas funciones de obras ya programadas como El conejito que quería bizcocho o Dona Barriga Verde.

Las representaciones se desarrollarán en espacios como el Teatro Circo Murcia, Teatro Romea, Auditorios Municipales de La Alberca y Beniaján, así como en el Teatro Villa de Molina o el Teatro Vico de Jumilla, entre otros. Además de las funciones, los asistentes podrán participar en talleres de creación y manipulación de títeres en los centros culturales de El Carmen y Valladolises, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la web oficial del festival.

Las entradas para los espectáculos están disponibles en www.titeremurcia.com y en las taquillas de cada recinto, con precios entre 3 y 12 euros y varios montajes gratuitos al aire libre, como el cierre del festival con No nos moverán, de los Titiriteros de Binéfar, en la Plaza Julián Romea.

Cartel anunciador de la 2ª Feria de Automoción de Grupo Marmo / L.O.

Una ocasión especial para cambiar de coche

El recinto REMO de Molina de Segura acoge del 6 al 8 de noviembre la 2ª Feria de Automoción de Grupo Marmo, una cita que reúne a los amantes del motor con una amplia oferta de vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero.

El evento, con horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas, combinará exposición y ocio familiar, con foodtrucks, música en directo y actividades durante todo el fin de semana.

La feria se consolida así como una oportunidad para conocer las principales marcas del grupo y descubrir las últimas novedades del sector en un ambiente cercano y festivo.

Cartel anunciador de la Gran Recogida del Banco de Alimentos / L.O.

Llena de solidaridad la cesta de la compra

Las cadenas de supermercados de la Región de Murcia participan este fin de semana en la 13ª edición de la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y apoyada por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a enseñas como Mercadona, Dia o Lidl, entre otras.

La campaña se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en miles de establecimientos de todo el país, incluidos los de la Región, donde los clientes podrán realizar donaciones físicas o monetarias al pasar por caja. En muchos supermercados se habilitarán boxes para la entrega de alimentos, mientras que en otros se permitirá colaborar mediante aportaciones económicas, una modalidad que seguirá activa en algunas cadenas hasta el 16 de noviembre.

En la Región, como en el resto de España, la iniciativa contará con el apoyo de voluntarios del Banco de Alimentos del Segura, que informarán a los consumidores sobre cómo colaborar en una de las campañas solidarias más importantes del año. La Gran Recogida espera reunir el equivalente a 10 millones de kilos y litros de alimentos, suficientes para garantizar el suministro a las familias más vulnerables durante el primer trimestre de 2026. El modelo de donación económica, cada vez más extendido, permite a los bancos adquirir productos según las necesidades reales y optimizar la gestión de recursos.

El pasado año, más de un millón de personas —un 25 % de ellas menores de 15 años— recibieron ayuda alimentaria gracias a esta campaña.