López Miras contra 'los hombres que no amaban a las mujeres'

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acusó al Partido Socialista y a su portavoz en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, de "fallar a las mujeres constantemente" en una acalorada réplica en la sesión de control.

Tras una pregunta sobre la presunta falta de asignación de fecha para mamografías en la Región "mientras se retrasa la ampliación del cribado del cáncer de mama", el jefe del Ejecutivo estalló: "Su partido es el de la ley del 'solo sí es sí', que ha puesto en la calle a violadores; su partido es el de las 35 mujeres en la Región maltratadas que han estado asustadas por problemas con la pulsera antimaltrato mientras que su partido y su gobierno lo ocultaba".

Pero no se quedó ahí y elevó más el tono al afirmar que "Su partido es el de 'la Carlota se enrolla que te cagas'", frase extraída de las escuchas del caso Ábalos. Mientras, añadió, desde la bancada socialista se aplaudía a Ábalos, quien "organizaba su partido y sus listas".

Ante comentarios de algunos diputados del PSRM, entre ellos, uno que le llamó "indecente" —Miguel Ortega, según fuentes allí presentes—, López Miras terminó por estallar: "¡Qué el indecente es Ábalos, que no se han enterado, por eso les fallan a las mujeres! Ustedes dicen que los indecentes somos los que denunciamos a los que vejan a las mujeres. ¡Ustedes son los indecentes!", exclamó el presidente, que hasta se refirió a la comida privada que celebró la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, con Paco Salazar, alto cargo de Moncloa y exmiembro de la Ejecutiva del PSOE, que fue cesado este pasado verano tras conocerse varias acusaciones anónimas por acoso sexual.

"Primero, denuncien todo esto y gánense el derecho de criticar a los demás; mientras tanto, cállense", concluyó el número uno del Gobierno murciano.

El rifirrafe comenzaba después de que el presidente tachara de "mentira" el enunciado de la pregunta de Carmina Fernández que cifró en 1.223 las mujeres en la Región sin fecha asignada para realizarse una mamografía. Durante su intervención, recordó que, según los últimos datos publicados por el Servicio Murciano de Salud, en junio de este año, un total de 1.479 mujeres estaban en lista de espera para una mamografía por sospecha clínica. De ellas, sólo 111 tenían cita en el plazo máximo de 30 días que fija la ley, el resto no. De hecho, el 82% de esas mujeres, 1.223, ni siquiera tenían cita asignada. Un número que ha aumentado un 33% en seis meses.

"No lo dice el PSOE, son sus datos. Detrás de cada número hay una historia: la mujer que no duerme recordando a su madre fallecida de cáncer de mama; la trabajadora que sigue yendo a trabajar con un bulto en el pecho porque no puede parar su vida; la madre que no se atreve a contarlo en casa porque piensa que ella no puede faltar", lamentó Fernández.

"Esto no es un error puntual, señor López Miras: es el resultado de su incapacidad para resolver problemas, de la desidia y de su modelo de gestión fallido, y que pone en riesgo la seguridad y la salud de las mujeres de esta Región", añadió.

El presidente aseguró que el programa de cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia "no tiene lista de espera". Al margen de esta cuestión, afirmó que "todas las mamografías que solicitan los médicos de Atención Primaria o de Atención Hospitalaria están por debajo de esos treinta días que marca la norma; en 19, exactamente". Estos datos, agregó, son públicos y están reflejados en el informe de las listas de espera del Servicio Murciano de Salud (SMS). "Todo lo demás es desinformar en un tema muy serio y delicado", le espetó.