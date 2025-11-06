Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimientos

José Antonio Cobacho y Joaquín Coello serán Honoris Causa por la UPCT

Se les investirá hoy en un acto celebrado a las 11.00 horas en el Paraninfo de la Universidad

José Antonio Cobacho y Joaquín Coello

José Antonio Cobacho y Joaquín Coello / L.O.

L.O.

El jurista José Antonio Cobacho Gómez, actual presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y el ingeniero naval Joaquín Coello Brufau, presidente de la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias, serán investidos este viernes Doctores Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cartagena. El acto comenzará a las 11.00 horas en el Paraninfo de la UPCT y asistirán autoridades políticas y militares, así como otros representantes de la sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
  2. El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
  3. Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
  4. Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
  5. Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
  6. Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
  7. Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
  8. Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca

José Antonio Cobacho y Joaquín Coello serán Honoris Causa por la UPCT

José Antonio Cobacho y Joaquín Coello serán Honoris Causa por la UPCT

El PSOE recupera Javalí Nuevo tras no llegar a un acuerdo PP y Vox

El PSOE recupera Javalí Nuevo tras no llegar a un acuerdo PP y Vox

Pacto por el Mar Menor celebra una década de compromiso ciudadano en la Universidad de Murcia

Pacto por el Mar Menor celebra una década de compromiso ciudadano en la Universidad de Murcia

‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: moda huertana, títeres, mascotas y solidaridad

‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: moda huertana, títeres, mascotas y solidaridad

Alertan del aumento de trastornos alimentarios precoces: "Se está viendo a niños con solo 5 y 6 años"

López Miras contra 'los hombres que no amaban a las mujeres'

López Miras contra 'los hombres que no amaban a las mujeres'

El Gobierno regional no da por muerta la Vivienda Asequible y la tramitará como proyecto de ley

El Gobierno regional no da por muerta la Vivienda Asequible y la tramitará como proyecto de ley

Revulsivo millonario para catapultar la expansión del Puerto de Cartagena: los cambios que llegan hasta 2029

Revulsivo millonario para catapultar la expansión del Puerto de Cartagena: los cambios que llegan hasta 2029
Tracking Pixel Contents