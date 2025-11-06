José Antonio Cobacho y Joaquín Coello serán Honoris Causa por la UPCT

El jurista José Antonio Cobacho Gómez, actual presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y el ingeniero naval Joaquín Coello Brufau, presidente de la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias, serán investidos este viernes Doctores Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cartagena. El acto comenzará a las 11.00 horas en el Paraninfo de la UPCT y asistirán autoridades políticas y militares, así como otros representantes de la sociedad.