La Estrategia contra la Soledad no Deseada incluirá llamadas semanales a quienes viven solos

La Estrategia Regional contra la Soledad no Deseada, que se presentará en las próximas semanas, pondrá en marcha proyectos regionales de acompañamiento telefónico a través de la Red Regional de Voluntariado, con llamadas semanales dirigidas a mayores que viven solos. En este caso se priorizará a personas con movilidad reducida.

Lo anunció este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado con normalidad pese a coincidir, por primera vez, el mismo día con la sesión de control.

"La cifra de personas que sufre soledad no deseada es difícil de cuantificar. El INE estima que el 60% de las personas que viven solas en la región son mayores de 65 años. Según el Instituto de Envejecimiento de la UMU, un 18% de los mayores no recibe nunca una llamada para actividades de ocio y uno de cada tres no acude nunca a una reunión social. Por eso, con esta estrategia se va a buscar implicar los municipios a través de los servicios sanitarios o sociales para poder detectar indicios de soledad no deseada", explicó Ortuño.

La Estrategia contra la Soledad no Deseada, una hoja de ruta elaborada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y entidades del Tercer Sector para frenar el aislamiento e incrementar el bienestar en la tercera edad, recogerá las líneas de actuación dirigidas a mejorar los mecanismos de detección del aislamiento en las personas mayores y a reforzar la intervención integral, el acompañamiento continuado y el envejecimiento activo. Para ello, las entidades especializadas han realizado aportaciones que permitirán mejorar el mapa de recursos existente y diseñar nuevas actuaciones centradas en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores en la Región.

La estrategia se dirigirá a dos grupos de edad prioritarios: personas de 65 a 79 años y mayores de 80. El plan pondrá el foco en colectivos vulnerables, como quienes viven en residencias o instituciones; personas en situación de pobreza o exclusión social; aquellas con dependencia o discapacidad; quienes atraviesan un proceso de duelo, y quienes padecen problemas de salud mental o enfermedades crónicas. El objetivo es ofrecer una atención adaptada a cada caso, garantizando que nadie quede fuera de los recursos de acompañamiento y apoyo social.

Todas las medidas de la Estrategia se articularán en torno a cuatro ejes de actuación que ya han sido definidos por la Consejería: prevención, sensibilización y vida en comunidad; detección de situaciones de aislamiento; intervención y acompañamiento social, y, finalmente, coordinación y generación de conocimiento. Estas líneas están orientadas a ofrecer respuestas personalizadas que ayuden a romper el aislamiento involuntario.