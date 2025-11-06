Encarna Ortiz: "La seguridad no es un servicio, es una forma de cuidar a las personas"

Encarna Ortiz Asensio lleva cuatro décadas respirando Vigilant. No solo porque creció viendo cómo sus padres levantaban la empresa desde cero, sino porque en cada decisión, en cada proyecto y en cada nuevo reto, late la misma convicción que les impulsó: ofrecer seguridad como un acto de compromiso y confianza.

Hoy, al frente de Grupo Vigilant, Ortiz celebra los 40 años de historia de una compañía que ha pasado de ser una pequeña empresa familiar a consolidarse como un referente nacional en el sector de la seguridad privada. Lo hace con una mirada clara al futuro, consciente de que la renovación es tan necesaria como la fidelidad a los valores fundacionales. “Hemos vivido una auténtica metamorfosis”, explica. “La nueva identidad de Vigilant simboliza esa evolución: seguimos siendo los mismos, pero con una versión más madura, más sólida y con la ambición de una gran empresa”.

De los talleres familiares al liderazgo empresarial

Encarna Ortiz Asensio no se define por los títulos, sino por la experiencia. Su carrera comenzó donde empiezan todas las historias auténticas: desde abajo. “He hecho de todo”, recuerda con una sonrisa. “Desde serigrafiar carátulas y montar circuitos de sirenas hasta sustituir a un vigilante cuando hacía falta. Eso te enseña a entender tu negocio de verdad, desde la base”.

En 2009 tomó el relevo de sus padres, Ángel Ortiz García y Francisca Asensio Martínez, y con ello el desafío de guiar el legado familiar hacia una etapa de profesionalización y crecimiento. “Ellos me enseñaron que la honestidad y el esfuerzo son el único camino. Su ejemplo sigue marcando cada decisión que tomo”, afirma con orgullo.

Grupo Vigilant cumple 40 años con una estructura robusta, más de mil quinientos empleados en toda España y una nueva identidad corporativa

Ese legado es el que ha llevado a Vigilant a cumplir 40 años con una estructura robusta, más de mil quinientos empleados en toda España y una nueva identidad corporativa que proyecta lo que son hoy: una organización moderna, responsable y comprometida con las personas que confían en ella.

Seguridad, compromiso y confianza

Para Ortiz Asensio, las tres palabras que definen a Vigilant son también las tres claves que definen su estilo de liderazgo: seguridad, compromiso y confianza. “La seguridad no es solo una emoción o un trabajo: es saber que alguien está ahí, atento, dispuesto a protegerte cuando más lo necesitas”, explica. “Nuestro compromiso es ir siempre un paso por delante, cuidar lo que importa y hacerlo con la excelencia que nos exigen nuestros clientes. Y la confianza no se compra, se gana. Día a día, con hechos”.

Esta filosofía, más cercana a la de una empresa de servicios humanos que a la de una compañía técnica, es la que Encarna ha consolidado en los últimos años, convencida de que la seguridad es también bienestar. “Si todo funciona bien, la gente no percibe lo importante que es la seguridad. Pero detrás de esa tranquilidad hay miles de profesionales que merecen reconocimiento social”, reivindica.

Una mujer líderando un sector masculino

Hablar con Encarna Ortiz Asensio es hablar con una mujer que desafió inercias. “La seguridad privada -y también la pública- sigue siendo un sector eminentemente masculino”, reconoce. “Las mujeres apenas representamos entre el 15 y el 20% del total, pero estamos avanzando. Cada vez hay más mujeres que eligen esta profesión como su proyecto de vida”.

Aun así, admite que el cambio cultural sigue siendo un reto. “Todavía hay clientes que piden vigilantes hombres por cuestiones físicas. Yo siempre pregunto: ¿buscan fuerza o buscan prevención y gestión del conflicto? Porque la seguridad, al final, tiene mucho más que ver con la inteligencia emocional que con la corpulencia”.

Su propia experiencia al frente del grupo es un ejemplo de liderazgo femenino comprometido. “Ser mujer, empresaria y madre es lo más parecido a hacer equilibrio sobre una cuerda floja”, confiesa. “Admiro profundamente a las mujeres que deciden emprender y sacar adelante una familia. No es fácil mantener ese equilibrio, pero se puede, con apoyo y mucha determinación”.

La fuerza del equipo

Cuando habla de su equipo, la voz de la CEO de Grupo Vigilant se suaviza. “En Vigilant somos más de mil quinientas personas, y detrás de cada una hay una historia, una familia, una ilusión. Me entusiasma ver cómo crecemos juntos”.

La seguridad, al final, tiene mucho más que ver con la inteligencia emocional que con la corpulencia

Menciona especialmente a Francisco Javier Cabrera Gea, su mano derecha y administrador del grupo: “Es una de esas personas imprescindibles, con quien comparto visión, rigor y confianza. El éxito de Vigilant también es el suyo”.

Mirar al futuro sin perder las raíces

El 40º aniversario no es solo una efeméride para Grupo Vigilant, sino una declaración de intenciones. “Estamos en un punto de inflexión”. “Queremos seguir siendo fieles a nuestro legado, pero con la mirada puesta en los próximos 40 años. Aspiramos a que la seguridad como sector sea más reconocida, que se valore el papel de las empresas y de los profesionales que velan cada día por la tranquilidad de los demás”.

Para Encarna, el mayor logro no está en las cifras ni en los contratos, sino en la reputación construida a base de coherencia. “Lo que me gustaría dejar es una empresa que siga inspirando orgullo, tanto dentro como fuera. Que cuando alguien piense en Vigilant, piense en una compañía que cuida, que cumple y que merece confianza”.

Una historia que continúa

Siempre que se le pregunta a Encarna qué le entusiasma de dirigir la empresa familiar, ella responde sin dudar: “Todo”.

Le emociona ver cómo aquel sueño de sus padres se ha convertido en una gran familia extendida por toda España; le enorgullece comprobar que su equipo mantiene vivo el espíritu de los inicios; y le impulsa la idea de seguir construyendo un futuro en el que la seguridad sea sinónimo de bienestar compartido.

“Cada cliente que confía en nosotros, cada trabajador que se pone el uniforme de Vigilant, refuerza el sentido de lo que hacemos. Porque, al final, la seguridad no es solo proteger: es cuidar. Y eso, para mí, lo es todo”.

Más sobre Grupo Vigilant

Página web: https://www.grupovigilant.com/

Teléfono de contacto: 968 80 58 31