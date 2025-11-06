Convertir una marinera en un bocadillo: la ocurrencia dos jóvenes madrileñas para crear el 'bocadillo de Murcia'
La esencia de la receta original es rosquilla, ensaladilla rusa y anchoa
Basta con una sola visita a cualquier bar del centro de Murcia para entenderlo: la tapa por antonomasia de la Región es la marinera. No hay caña que no venga acompañada de su característica rosquilla coronada por una generosa porción de ensaladilla rusa y una anchoa en lo alto.
Este clásico murciano acaba de protagonizar un concurso gastronómico con 150 participantes, que ha elegido a las dos mejores marineras: La Tapa de San Lorenzo, premiada como la mejor marinera tradicional, y El Palco del Parlamento Andaluz, que se ha llevado el reconocimiento a la mejor reinventada.
El alma de una tapa murciana
Según explican desde el restaurante Puerta de Murcia, la esencia de la receta original es rosquilla, ensaladilla rusa y anchoa.
La ensaladilla se elabora con patata chafada, huevo duro, atún y mayonesa y tiene que alcanzar una textura compacta para evitar que la rosquilla se rompa al primer mordisco: “El verdadero reto reside en conseguir un resultado que no resulte demasiado jugoso pero tampoco demasiado seco”.
De tapa a bocadillo: el salto viral
Prueba de su importancia cultural y gastronómica es que la marinera ha saltado de los bares a las redes sociales. Dos creadoras de contenido gastronómico madrileñas del canal Comistería han decidido rendirle homenaje a su manera: convertirla en un bocadillo.
En su serie de vídeos Bocatones de Comunidades Autónomas, donde reinterpretan los bocadillos más típicos de cada región, Murcia no podía faltar: “Por Murcia, para nuestro bocadillo de Murcia tenemos aquí una marinera”.
Sobre una pulguita (“nos parece que una marinera tiene que ir en un pan petit”) montan la ensaladilla y colocan la anchoa por encima, sin renunciar a la esencia del original: “Qué bien le queda la anchoíta, no me extraña que los murcianos alabéis tanto la marinera”.
El resultado, aseguran, se ha ganado su hueco entre los favoritos de su ruta de bocadillos por España: “Además, va a ser de mis favoritos de esta ruta, eh. Seguiremos informando”.
Un símbolo que trasciende el plato
En cualquiera de sus versiones, la marinera (tradicional, reinventada o ahora incluso empanada) sigue siendo uno de los mayores símbolos de la identidad murciana. Una tapa humilde, de ingredientes sencillos, que representa a la perfección lo que la Región ofrece: huerta, mar y mucha creatividad.
Y aunque las jóvenes madrileñas hayan decidido convertirla en bocadillo, en Murcia nadie duda de que la marinera seguirá siendo lo que siempre ha sido: un pequeño tesoro que solo quienes lo han probado frente a una caña bien fría pueden entender.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca