Convertir una marinera en un bocadillo: la ocurrencia dos jóvenes madrileñas para crear el 'bocadillo de Murcia'

Basta con una sola visita a cualquier bar del centro de Murcia para entenderlo: la tapa por antonomasia de la Región es la marinera. No hay caña que no venga acompañada de su característica rosquilla coronada por una generosa porción de ensaladilla rusa y una anchoa en lo alto.

Este clásico murciano acaba de protagonizar un concurso gastronómico con 150 participantes, que ha elegido a las dos mejores marineras: La Tapa de San Lorenzo, premiada como la mejor marinera tradicional, y El Palco del Parlamento Andaluz, que se ha llevado el reconocimiento a la mejor reinventada.

El alma de una tapa murciana

Según explican desde el restaurante Puerta de Murcia, la esencia de la receta original es rosquilla, ensaladilla rusa y anchoa.

La ensaladilla se elabora con patata chafada, huevo duro, atún y mayonesa y tiene que alcanzar una textura compacta para evitar que la rosquilla se rompa al primer mordisco: “El verdadero reto reside en conseguir un resultado que no resulte demasiado jugoso pero tampoco demasiado seco”.

De tapa a bocadillo: el salto viral

Prueba de su importancia cultural y gastronómica es que la marinera ha saltado de los bares a las redes sociales. Dos creadoras de contenido gastronómico madrileñas del canal Comistería han decidido rendirle homenaje a su manera: convertirla en un bocadillo.

En su serie de vídeos Bocatones de Comunidades Autónomas, donde reinterpretan los bocadillos más típicos de cada región, Murcia no podía faltar: “Por Murcia, para nuestro bocadillo de Murcia tenemos aquí una marinera”.

Sobre una pulguita (“nos parece que una marinera tiene que ir en un pan petit”) montan la ensaladilla y colocan la anchoa por encima, sin renunciar a la esencia del original: “Qué bien le queda la anchoíta, no me extraña que los murcianos alabéis tanto la marinera”.

El resultado, aseguran, se ha ganado su hueco entre los favoritos de su ruta de bocadillos por España: “Además, va a ser de mis favoritos de esta ruta, eh. Seguiremos informando”.

Un símbolo que trasciende el plato

En cualquiera de sus versiones, la marinera (tradicional, reinventada o ahora incluso empanada) sigue siendo uno de los mayores símbolos de la identidad murciana. Una tapa humilde, de ingredientes sencillos, que representa a la perfección lo que la Región ofrece: huerta, mar y mucha creatividad.

Y aunque las jóvenes madrileñas hayan decidido convertirla en bocadillo, en Murcia nadie duda de que la marinera seguirá siendo lo que siempre ha sido: un pequeño tesoro que solo quienes lo han probado frente a una caña bien fría pueden entender.