El Consejo de Gobierno resiste el primer embate de la Asamblea

Este jueves, por primera vez en democracia, se celebrarán el mismo día la sesión de control al Ejecutivo de la Región de Murcia en la Asamblea Regional y la reunión del Consejo de Gobierno, después de que el lunes de la semana pasada la Junta de Portavoces decidiera, con el voto en contra del Partido Popular, cambiar de día el pleno de control, lo que fue visto desde el Palacio de San Esteban como un acto de «deslealtad institucional nunca vista antes».

Pese al choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, mantiene el encuentro de trabajo con su equipo el mismo día. «Que Vox y el Partido Socialista se hayan unido para intentar boicotear la reunión más importante de cada semana que celebra el Gobierno de la Región de Murcia no va a impedir que esa reunión se celebre. Así que les digo que habrá Consejo de Gobierno y que daremos cuenta de los asuntos, por supuesto», explicó el Miras ayer en un encuentro con los medios en Jumilla.

El jefe del Ejecutivo recordó que, desde el inicio de la legislatura, «estando Vox en el Gobierno», se decidió que las reuniones del Consejo se celebrasen los jueves «y eso no va a cambiar». Por tanto, es de esperar que los próximos jueves quiera mantener sus encuentros con los consejeros los jueves. No obstante, es probable que sí que tenga que hacer ajustes.

Vox y el PSOE se han unido para intentar boicotear la cita más importante del Gobierno Fernando López Miras — Presidente regional

Hoy, la sesión de control comienza a las diez y media de la mañana, lo que permite al presidente autonómico citar a su equipo antes para luego acudir al Parlamento autonómico. Este empalme requiere que el Consejo no se alargue más de la cuenta.

Fuentes de Vox, sin embargo, no esconden que su intención en próximas reuniones de la Junta de Portavoces es que estas sesiones plenarias de control al Gobierno comiencen antes, no más tarde de las nueve y media de la mañana. De ser así, esto obligaría al Ejecutivo a cambiar de nuevo el horario sus reuniones, a la tarde, si no de día, directamente.

El viernes de la semana pasada, el propio presidente reconocía que desde San Esteban estaban «estudiando todas las opciones legales» en su haber para evitar tener que cambiar de día las reuniones del Consejo de Gobierno. Por el momento, parece que nadie ha dado con la tecla correcta.