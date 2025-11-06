La Comunidad pide a Pedro Sánchez que vete el pacto agrícola de la UE con Marruecos porque "daña a la agricultura murciana"

El debate sobre la política hídrica y los acuerdos comerciales europeos centró buena parte de la comparecencia del portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves. Por un lado, el Ejecutivo murciano mantiene su pulso con el Gobierno de España por la reducción de los envíos del Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que considera “vital” para el desarrollo agrícola murciano. Por otro, reclama al Ejecutivo central que ejerza su capacidad de veto al nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, al considerar que genera una competencia desleal para los productores locales.

Con respecto al Trasvase, el portavoz del Gobierno regional y consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, ha criticado duramente la actuación del Gobierno de España y del Partido Socialista en esta materia.

Ortuño recordó que la Comunidad Autónoma tuvo que recurrir a los tribunales “por una decisión injusta del Gobierno de España”, que derivó en la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el trasvase. “Hay varias cosas que están claras”, señaló el consejero, quien lamentó que “si los diputados del Partido Socialista en el Congreso no hubiesen votado en contra del blindaje del Trasvase Tajo-Segura, no estaríamos en esta situación”.

El portavoz aseguró que el Ejecutivo regional “va a utilizar todos los recursos a su alcance” y que seguirá “dando la batalla para revertir una situación que no tiene justificación técnica ni científica y que solo atiende a criterios partidistas del Gobierno de España”. En este sentido, insistió en que el Gobierno murciano “va a estar siempre al lado de los regantes”.

MArcos Ortuño, Consejero de Presidencia, Portavocía y Emergencias / Juan Carlos Caval

Durante su intervención, Ortuño cuestionó la actitud del Partido Socialista en la Región de Murcia y del delegado del Gobierno. “¿Dónde está el Partido Socialista de la Región de Murcia? ¿Cuántas veces se ha reunido el delegado de Pedro Sánchez con la ministra para impedir que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo o el cierre de los pozos de los acuíferos en 2027?”, se preguntó.

El consejero también denunció lo que calificó como una “pinza PSOE-Vox”, que —según dijo— ha impedido que comparezcan en la Asamblea Regional el presidente del Sindicato Central de Regantes y el de la Confederación Hidrográfica del Segura. “Es una pinza perfectamente engrasada, intencionada y meditada, que no persigue el interés general, sino dañar al Partido Popular y al Gobierno regional de Fernando López Miras”, afirmó.

Marruecos

En cuanto a las relaciones comerciales con Marruecos, Ortuño indicó que el presidente regional trasladó hace una semana al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, su “disconformidad con el acuerdo de la UE con Marruecos” y reclamó “cláusulas espejo, de salvaguarda y un refuerzo de los controles en frontera” para evitar la competencia desleal. Cbe recordar que que este acuerdo permite, entre otras cosas, que los cultivos procedentes del Sáhara Occidental puedan entrar en la Unión Europea con un arancel reducido. “El Gobierno de España tiene capacidad de veto, y le exigimos que impida ese acuerdo con Marruecos que tanto daña a la agricultura de nuestra región”, concluyó.

La mención al acuerdo agrícola con Marruecos llegó después de que en Bruselas la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) presentara sus reivindicaciones en materia de lucha contra plagas y enfermedades, logrando una inédita receptividad por parte de la Comisión Europea. La organización agraria consiguió que el Ejecutivo comunitario se mostrara abierto a medidas como las inspecciones en origen, el uso de nuevas técnicas genómicas o la reciprocidad en las condiciones de producción entre la agricultura europea y la de países terceros. Asaja reclamó que “lo que no se prohíba a países terceros no se puede prohibir a los productores europeos”, y la Comisión admitió estar estudiando esa posibilidad.