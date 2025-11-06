La Comunidad da por "finiquitada" la legislatura de Sánchez tras la decisión de Junts de vetar sus leyes

Junts ha materializado este miércoles su bloqueo y ha anunciado que veta todas las leyes de PSOE y Sumar en el Congreso. La formación ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes de ambos partidos, por lo que no podrán salir adelante con la mayoría de investidura, y también votarán en contra de las 21 normas que están en su fase final de tramitación, además de los proyectos de ley aprobados en el Consejo de Ministros y pendientes de enviar al Congreso.

Ante el anuncio de la portavoz de Junts Míriam Nogueras, el Gobierno de la Región de Murcia da por "finiquitada" la legislatura de Pedro Sánchez. Así lo ha expresado el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, a preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"He podido escuchar por encima encima las declaraciones de de Junts y yo entiendo que esas declaraciones suponen finiquitar la legislatura", ha indicado Ortuño, que ha añadido que "al Gobierno de Pedro Sánchez solo le queda el búnker de la Moncloa".

"No pueden pisar la calle, no pueden gobernar, no pueden presentar presupuestos, no pueden hacer nada para mejorar la calidad de la vida de la gente, que es lo que se supone que debe hacer un Gobierno autonómico o nacional", ha señalado el portavoz.

Así, para la Comunidad, con esta decisión Junts "pone el punto final a esta legislatura con un Gobierno que ha hecho poco o que está haciendo muy poco por resolver los problemas de la gente y que está más ocupado y preocupado por defenderse de los múltiples casos de corrupción que conocemos día sí, día también".

Legislatura sin Presupuestos

En Moncloa todavía confiaban en los últimos días en poder reconducir las relaciones con Junts. Un escenario al que también se acogió esta semana el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llevó las riendas de la negociación del PSOE en el denominado “proceso de Suiza” después de la entrada en prisión del secretario de Organización, Santos Cerdán. “Nunca se sabe si son definitivas” las rupturas, dijo el pasado lunes durante su intervención en 'Los Desayunos del Ateneo' para poner en valor todo este proceso de diálogo fue de España con un mediador internacional.

Si bien reconoció que “ahora puede ser más difícil”, no quiso dar nada por perdido y negó que Junts vaya a adoptar una posición rupturista para bloquear al Gobierno. “No pensar que votará porque sí en contra de todo, votará en función de lo que le parezca cada asunto”, explicó para limitar el alcance de la ruptura y desvincularla de la necesidad de un adelanto electoral. Con este nuevo movimiento, sin embargo, se redobla la presión y se reduce el margen para volver a acercar posiciones.

Los negociadores del Gobierno entendían además que mientras no se ponga sobre la mesa una moción de censura habría margen para el diálogo, “votación a votación”. Uno de los negociadores del Gobierno con Junts trasladaba la pasada semana que “siempre confío en que Junts se reposicione”. De forma preventiva en el Ejecutivo siguen sosteniendo que es viable prolongar la legislatura hasta 2027, aun sin aprobar unas cuentas públicas.