Choque frontal en la Asamblea: Marín acusa a López Miras de connivencia con el "agronegocio" y falta de plan contra las inundaciones

La Asamblea Regional de Murcia vivió este jueves un tenso intercambio entre la portavoz de Podemos, María Marín, y el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la sesión de control al Ejecutivo. La diputada del Grupo Mixto formuló una pregunta oral sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico frente a las danas registradas desde 2019, una cuestión que derivó en un duro cruce de reproches.

López Miras abrió su intervención destacando la actuación de su gobierno en materia de infraestructuras para prevenir inundaciones. “El Gobierno de la Región de Murcia ha invertido más de 75 millones de euros en actuaciones para evitar daños en los municipios ribereños”, afirmó el presidente, subrayando que esas inversiones han permitido mitigar los efectos de las lluvias torrenciales más recientes.

Sin embargo, Marín no tardó en responder con dureza. En tono irónico, reprochó al presidente su actitud en los plenos: “Desde que están ustedes en minoría, la verdad es que se ríen bastante menos”. La portavoz de Podemos acusó al Ejecutivo regional de carecer de planificación y de haber frenado proyectos clave. “Desde 2019 seguimos sin contar siquiera con un plan antiinundaciones”, señaló, recordando que la licitación del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención de Riesgos de Inundaciones fue paralizada “porque su exconsejero quería adjudicársela a dedo a un amiguete”.

Marín denunció además que, pese a la aprobación de la Ley del Mar Menor en 2020, sigue sin existir un plan de ordenación de la cuenca vertiente. “Así las multinacionales del agronegocio pueden seguir imponiendo su ley, invadiendo ramblas y tirando toneladas de residuos al Mar Menor”, acusó. También lamentó que el Gobierno regional levantara en 2023 la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor: “Sin planes de ordenación del territorio y sin moratoria, que aquí ocurra un desastre como en Valencia es solo cuestión de tiempo”.

El presidente regional, Fernando López Miras, este jueves en la sesión de control al Ejecutivo autonómico. / Loyola Pérez de Villegas

López Miras replicó que las acusaciones de Marín no se sostenían y reivindicó las obras ejecutadas por el Ejecutivo autonómico: colectores de pluviales en Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, así como tanques de tormentas en Torre Pacheco y Playa Honda. “Con esas infraestructuras, en la última dana hemos evitado que 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres llegaran al Mar Menor”, aseguró.

El presidente regional aprovechó su intervención para señalar responsabilidades del Gobierno central, al que acusó de no haber actuado en los cauces y ramblas de la cuenca del Segura. “¿Sabe quién puede actuar en los cauces y en el dominio público hidráulico? El Estado. Y sabe quién no ha hecho nada: el Gobierno de España”, insistió, enumerando obras pendientes en las ramblas de Cobatillas, el Albujón o la Carrasquilla.

El enfrentamiento se intensificó cuando Marín intentó intervenir de nuevo sin tener la palabra, lo que llevó a la presidenta de la Cámara a llamarla al orden. López Miras cerró su turno reiterando que “las infraestructuras son las que evitan las muertes si hay lluvias torrenciales” y defendiendo la gestión autonómica frente a lo que consideró una pasividad estatal.

El debate dejó clara la distancia entre el Ejecutivo regional y la oposición en torno a la gestión de los riesgos de inundación en el entorno del Mar Menor, un tema que sigue siendo uno de los más sensibles en la política murciana.