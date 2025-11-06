Alertan del aumento de trastornos alimentarios precoces: "Se está viendo a niños con solo 5-6 años"

Las alteraciones o trastornos de la conducta alimentaria están apareciendo a edades cada vez más tempranas, con casos incluso en niños de 5-6 años. De esta dura realidad han alertado este jueves los profesionales sanitarios que participan en el IV Congreso Nacional Adaner Murcia-UCAM, que se celebra esta semana bajo el título 'Trastornos de la Conducta Alimentaria' en el Campus de Los Jerónimos.

La presidenta de la Asociación en Defensa de la Anorexia nerviosa y Bulimia de la Región de Murcia (Adaner), Emilia Hernández, reconoce que "los casos se han incrementado considerablemente", y hace hincapié en que "estamos observando trastornos desde los 5 o 6 años", una situación que se ha agravado desde la pandemia.

Al tratarse de pacientes tan jóvenes, estos casos son derivados al Hospital Niño Jesús de Madrid, centro de referencia para a nivel nacional y que cuenta con especialistas para estas edades, insiste Hernández.

Estos trastornos se caracterizan por una conducta alterada de la ingesta de los alimentos. Los más habituales son la anorexia y la bulimia, aunque los expertos afirman que están aumentando también los trastornos por atracón entre los menores. Entre los afectados también aparecen comportamientos obsesivos de control de peso extremos como pueden ser purgas, ejercicio intenso o consumo de diuréticos.

En la primera jornada del encuentro se ha hecho hincapié en la presencia de nuevos factores desencadenantes en los menores, como son la violencia intrafamiliar y las agresiones sexuales, que se suman al impacto ya conocido de las redes sociales y la presión estética.

Sobre esta realidad habló la doctora Montserrat Graell, jefa del servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Niño Jesús de Madrid, donde están llegando a ver casos de entre 5-6 años, tal y como expuso en el congreso.

La presidenta de Adaner explica a La Opinión que, a diferencia de lo que suele ocurrir en la etapa de la adolescencia, donde la mayoría de los casos se dan en chicas, en la infancia se está viendo un aumento de casos en niños frente a las niñas. Un crecimiento en niños que llega a ser del 20% en los últimos años.

En este centro murciano, el perfil de las personas atendidas suele ser de chicas de entre 12 y 15 años, en el caso de la anorexia, mientras que los trastornos de bulimia suelen darse en personas de más edad.

Entre los asistentes al IV Congreso Nacional Adaner Murcia-UCAM, que este viernes celebrará su segunda jornada, asisten un numeroso grupo de estudiantes de la propia universidad, especialmente de la Facultad de Farmacia y Nutrición. Su decano, José María Cayuela, ponía en valor este jueves "el papel de la universidad como centro de apoyo social y científico, ofreciendo un punto de encuentro para ofrecer asistencia científica y cumplir con su labor social, apoyando a asociaciones como Adaner ante la magnitud y el coste familiar y social de estos trastornos".

El SMS concierta las diez primeras plazas con Adaner

La asociación Adaner dispone en Murcia de unas instalaciones con centro de día con capacidad para unas 30 personas, además de ofrecer consultas ambulatorias a más de un centenar de pacientes de forma continua. Además, entre sus actividades ofrecen acogida de padres y familiares, asesoramiento, apoyo psicológico, centro de día, consultas ambulatorias y nutricionista, entre otras.

Su presidenta, Emilia Hernández adelanta que en breve iniciarán una colaboración muy especial, ya que el Servicio Murciano de Salud (SMS) va a concertar con ellos las diez primeras plazas para derivar a pacientes de la sanidad pública. Para Hernández, este supone un paso muy importante, ya que "en muchas ocasiones las familias que acuden a nosotros con una necesidad de atención muy importante no se pueden permitir el coste de la atención, pese a que tenemos precios muy económicos, y esto abre una vía para que estos usuarios no se queden desatendidos y reciban una atención especializada y continua, con consultas y revisiones semanales".