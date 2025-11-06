Meteorología
Alerta amarilla por viento este sábado en el Altiplano de la Región
El aviso comenzará a las 7.00 horas y finalizará a las seis de la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el próximo sábado las rachas de viento del noroeste podrán llegar los 70 km/h en el Altiplano, por lo que anuncia aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo.
En concreto, la alerta afectará al Altitplano, comenzará a las 07.00 horas del 8 de noviembre y finalizará a las 18.00 horas.
La probabilidad es del 40%-70% y las rachas se esperan de 70 km/h.
El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.
