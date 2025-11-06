Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

Alerta amarilla por viento este sábado en el Altiplano de la Región

El aviso comenzará a las 7.00 horas y finalizará a las seis de la tarde

El Altiplano registrará este sábado fuertes rachas de viento.

El Altiplano registrará este sábado fuertes rachas de viento. / L.O.

La Opinión

La Opinión

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el próximo sábado las rachas de viento del noroeste podrán llegar los 70 km/h en el Altiplano, por lo que anuncia aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo.

En concreto, la alerta afectará al Altitplano, comenzará a las 07.00 horas del 8 de noviembre y finalizará a las 18.00 horas.

La probabilidad es del 40%-70% y las rachas se esperan de 70 km/h.

El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.

Mapa de alerta meteorológica en Murcia

Mapa de alerta meteorológica en Murcia / Aemet

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
  2. El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
  3. Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
  4. Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
  5. Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
  6. Estos son los cuatro murcianos que repiten en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos
  7. Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
  8. Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca

Alerta amarilla por viento este sábado en el Altiplano de la Región

Alerta amarilla por viento este sábado en el Altiplano de la Región

La Comunidad pide a Pedro Sánchez que vete el pacto agrícola de la UE con Marruecos porque "daña a la agricultura murciana"

La Comunidad pide a Pedro Sánchez que vete el pacto agrícola de la UE con Marruecos porque "daña a la agricultura murciana"

Salud aprovecha la experiencia de sus profesionales jubilados para impartir educación sanitaria

Salud aprovecha la experiencia de sus profesionales jubilados para impartir educación sanitaria

El Gobierno regional no da por muerta la Vivienda Asequible y la tramitará como proyecto de ley

El Gobierno regional no da por muerta la Vivienda Asequible y la tramitará como proyecto de ley

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno regional

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno regional

La Comunidad da por "finiquitada" la legislatura de Sánchez tras la decisión de Junts de vetar sus leyes

La Comunidad da por "finiquitada" la legislatura de Sánchez tras la decisión de Junts de vetar sus leyes

La Estrategia contra la Soledad no Deseada incluirá llamadas semanales a quienes viven solos

La Estrategia contra la Soledad no Deseada incluirá llamadas semanales a quienes viven solos

El Consejo de Gobierno resiste el primer embate de la Asamblea

El Consejo de Gobierno resiste el primer embate de la Asamblea
Tracking Pixel Contents