Alerta amarilla por viento este sábado en el Altiplano de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el próximo sábado las rachas de viento del noroeste podrán llegar los 70 km/h en el Altiplano, por lo que anuncia aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo.

En concreto, la alerta afectará al Altitplano, comenzará a las 07.00 horas del 8 de noviembre y finalizará a las 18.00 horas.

La probabilidad es del 40%-70% y las rachas se esperan de 70 km/h.

El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.