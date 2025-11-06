La AIReF alerta del riesgo de que la Comunidad vuelva a incumplir la regla de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió al Gobierno regional del riesgo de incumplir la regla de gasto tanto este año como el próximo, un apunte que ya hizo también el pasado ejercicio, y consideró que el déficit de la comunidad autónoma será del 1,3% del PIB en 2025 y del 1,1% en 2026.

Así se recoge en el informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de la Región para 2026 que publicó este miércoles la autoridad fiscal, en el que mantiene las recomendaciones que ya hizo en su informe anterior para corregir esos posibles incumplimientos de la regla de gasto.

En el documento, la AIReF insiste en que «sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto» en 2025 y 2026, ejercicios en los que prevé que el gasto computable crezca un 4 y un 6,3%, respectivamente, por encima de los límites individuales del 3,2 y 3,3 por ciento vigentes para esos dos años.

El crecimiento superaría también el límite marcado por la regla de gasto europea, fijado en el 3,8 y el 5 por ciento respectivamente. En un plano más a medio plazo, de cara a 2027, la AIReF insiste en el riesgo de la Región de desviación de la regla de gasto nacional, con un crecimiento del 4,7 por ciento en ese ejercicio, cuando el límite es del 3,4 por ciento.

Critica la falta de concreción del plan de ahorro del Gobierno regional

La entidad apunta que el pasado mes de julio ya se hizo una advertencia en este sentido y el Gobierno regional le remitió información sobre las medidas de ahorro de gasto que ha puesto en marcha, pero «sin determinar el impacto económico de cada una de ellas y su horizonte temporal de impacto o la metodología de cálculo de las valoraciones».

A ello se suma que la comunidad autónoma prevé mantener las rebajas fiscales aprobadas en ejercicios anteriores, lo que supondrá obtener menores ingresos, y la autoridad fiscal alerta además de la «incertidumbre sobre la implantación y calendario de efecto de las medidas de ahorro» recogidas en el Plan Económico-Financiero de la Comunidad.

Previsión de la AIReF del saldo por comunidades autónomas. / L.O.

En cuanto al déficit, el cumplimiento de la regla de gasto en los 2025 y 2026 llevaría a un déficit del 1,2 por ciento del PIB en 2025 y del 0,5 por ciento del PIB en 2026. En cuanto a la deuda pública de la Comunidad, la AIReF la sitúa en 30,5 por ciento del PIB al cierre de 2026, casi dos puntos por debajo de la registrada a finales de 2024, que fue del 32,2 por ciento, una mejora que relaciona fundamentalmente con el crecimiento previsto del PIB.

Los millones ahorrados de la quita de la deuda no se podrán gastar La AIReF calcula que las comunidades autónomas podrían ahorrar 15.657 millones de euros en intereses hasta 2030 con la quita de la deuda por parte del Gobierno central, pero advierte de que no podrán destinarlo a otros gastos. De acuerdo con las previsiones de la autoridad fiscal, esta quita supondría un importante ahorro en intereses de la deuda para las comunidades autónomas, que cifra en 2.532 millones el primer año de aplicación y 15.657 millones de forma acumulada hasta 2030, ya que evitará a las regiones tener que refinanciar sus carteras. Sin embargo, subraya que el ahorro no podrá destinarse a gasto público, ya que este está limitado por la regla de gasto y, como los intereses no computan para el cálculo de la regla, su reducción no generará ningún hueco que pueda ser aprovechado para otras partidas.

Marín: "Las políticas económicas funcionan"

Más optimista se mostró el consejero de consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, con los datos de la AIReF, asegurando que sus previsiones revelan que «las políticas económicas de la Región funcionan» y que a pesar de ser «la comunidad peor financiada, logramos contener el crecimiento del déficit e incluso logramos reducirlo levemente».

El titular de Hacienda destaca la reducción del déficit e insiste en la infrafinanciación que sufre Murcia

«No es casualidad que las comunidades con mayor déficit y con mayor deuda sean las comunidades más castigadas por el modelo de financiación, y la Región es la comunidad peor financiada desde hace varios años», argumentó el titular de Hacienda regional, incidiendo en que la Región recibe 1.098 euros por habitante menos que la comunidad mejor financiada. No obstante, Marín recordó que en el primer semestre de este año la Comunidad logró una reducción histórica de un 24 en el déficit.

En ese mismo periodo, además, la Región "fue una de las comunidades en la que más aumentó la recaudación tributaria (un 18,3% frente al 10,4% de la media nacional)".

Así, el titular de Hacienda presumió de que "las políticas de moderación fiscal del presidente López Miras no solo suponen un importante ahorro para las familias, los trabajadores, las pymes o los autónomos y empresas de la Región, sino que aportan más recursos para financiar el Estado del Bienestar".