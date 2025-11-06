Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos

La predisposición del Gobierno central a sentarse con los sindicatos para negociar un nuevo plan plurianual que incluya subidas salariales al mismo nivel que el IPC hasta 2028 llegaría a beneficiar a cerca de 80.000 funcionarios en la Región de Murcia.

Verían mejoradas sus nóminas si se llega a un acuerdo tras el optimista arranque de las negociaciones este miércoles. Los sindicatos ya salieron a las calles la pasada semana para reclamar, entre otras cuestiones, la subida salarial retroactiva correspondiente a este año y amenazaron con ir a una huelga general en diciembre si el Gobierno no les escuchaba y no ponía en marcha un nuevo acuerdo salarial tras vencer el de 2022-2024 y que contemplaba subidas retributivas de un 9,8% durante estos años.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, mostraba a los representantes de Comisiones Obreras, UGT y CSIF la predisposición del Ejecutivo a firmar un nuevo acuerdo plurianual, que incluya subidas salariales para los empleados públicos vinculadas a un componente fijo y otro variable para que el colectivo no pierda poder adquisitivo.

¿A qué empleados de Murcia favorece?

Así, en el caso de la Comunidad la medida favorecería a los 60.000 trabajadores de Función Pública (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales...), a los alrededor de 3.200 que están en oficinas de la Administración General del Estado (AGE) y a los cerca de 14.000 dependientes de los ayuntamientos y administraciones locales, según las estimaciones de Miguel Ángel López, coordinador del Área Pública de CC OO en la Región.

López recordó que los empleados públicos no han tenido ninguna subida salarial en 2025 y que el dinero recibido recientemente corresponde a atrasos del año 2024, pendientes del cumplimiento del IPC: «Parece que el Gobierno ha hecho una subida nueva, y es falso. Se trata del 0,5% del 2024, que han pagado ahora, a finales del 2025», remarcó López.

El Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López volverá a sentarse con los sindicatos previsiblemente el próximo 19 de noviembre para traer una propuesta económica a una nueva reunión.

Por parte del Gobierno regional, el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, afirmó que desde su departamento estarán "atentos a lo que vaya pasando", y esperarán "responsabilidad" por parte del Gobierno de España.

"Como es una negociación que afecta a las comunidades autónomas esperamos que no actúe a nuestras espaldas como viene haciendo", indicó.